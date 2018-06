Wer den ungebrochenen, heiligen Zorn erleben will, der wird im Straßenverkehr fündig. Nichts lässt so zuverlässig die Gemüter hochkochen wie »der Idiot, der hier mit 30 Sachen durch die Gegend schleicht« und einem damit wertvolle Sekunden der eigenen Lebenszeit stiehlt. Die Psychologie hat das Phänomen längst für sich entdeckt. »Driving anger«, also die Wut beim Autofahren, hat sich bereits als eigenes Forschungsthema etabliert. Denn die Hitzköpfe der Landstraße werden häufig selbst zum Problem für andere Verkehrsteilnehmer. Zuvor in eine zornige Gemütslage versetzt, überfahren Probanden am Fahrsimulator zum Beispiel häufiger gelbe Ampeln. Das ergab eine israelische Studie von Rotem Abdu und Kollegen aus dem Jahr 2012. So genannte »high anger drivers«, die dauerhaft zu Wutausbrüchen hinterm Steuer neigen, sind gar eine Risikogruppe im Straßenverkehr: Sie lassen sich bis zu viermal häufiger auf aggressive Fahrmanöver ein und brechen messbar mehr Verkehrsregeln.

Längst existieren eigene Therapieprogramme, die Menschen helfen sollen, ihre Wut beim Autofahren besser in den Griff zu bekommen. Dort lernen die wutgeplagten Fahrer etwa, Provokationen gedanklich umzustrukturieren und ihnen mit mehr Gelassenheit oder gar Humor zu begegnen. Gemeinsam mit ihrem Therapeuten erarbeiten sie kurze Entspannungsrituale. Fünfmal tief durchatmen, wichtige Muskelgruppen lockern, eine bestimmte Wortformel (»Ich beruhige mich!«) mehrmals wiederholen: Schon derart einfache Gegenmaßnahmen helfen dabei, die vielen Zumutungen im Straßenverkehr gleichmütiger wegzustecken.

Zorn steht uns nicht gut zu Gesicht. Ein hochroter Kopf, angezogene Brauen, die Nüstern weit, die Augen zu Schlitzen verengt, während die Arme wild in der Luft herumfuchteln – nicht ganz zufällig erinnert die typisch zornige Körperhaltung an ein Kleinkind. In einem zivilisierten Umfeld gilt ungebremster Zorn als unschicklich. Wer regelmäßig zur Furie wird, positioniert sich gesellschaftlich schnell im Abseits. Der Ausdruck »aus der Haut fahren« zeugt davon, wie schnell wir im überbordenden Zorn unsere guten Manieren vergessen und für kurze Zeit nicht mehr wir selbst sind.

Manchmal üben Zornesausbrüche aber auch eine regelrechte Faszination auf uns aus: Der Schauspieler Klaus Kinski (1926–1991) hatte seine Beschimpfungssalven geradezu als Markenzeichen etabliert. Der frühere bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß (1915–1988) war ebenfalls für sein hitzköpfiges Naturell bekannt – und bisweilen gefürchtet. Die Brandrede des italienischen Fußballtrainers Giovanni Trapattoni ging sogar in den allgemeinen Sprachgebrauch ein: Nach der Niederlage des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 im Jahr 1998 machte er seinem Ärger in einer Pressekonferenz Luft, bezeichnete einige seiner Spieler als »schwach wie eine Flasche leer« und schloss mit den legendären Worten »Ich habe fertig«.