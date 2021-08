Energetisches Sanieren: Eine Hülle für Häuser

Bei Factory Zero, einem anderen niederländischen Unternehmen, haben Ingenieure ein Dachmodul entwickelt, in dem ein Elektroboiler für Warmwasser, eine Wärmepumpe für die Beheizung des Hauses, ein »Smart Meter« (ein intelligentes Messsystem) und ein Solarstromanschluss stecken. Diese Teile werden oft bei einer energetischen Sanierung eingebaut, normalerweise aber Stück für Stück von verschiedenen Bauunternehmen. Die Komponenten müssen zudem auf das jeweilige Gebäude angepasst werden, was entsprechend teuer sein kann.

Wenn bei Factory Zero eine Bestellung eingeht, dauert es nur einige Tage, bis ein Kran das fertige Modul auf ein Hausdach hievt. Das Unternehmen produziert etwa 1000 Module pro Jahr, pro Montage fallen etwa 13 500 Euro an. Nach Aussage der Firma würde ein vergleichbarer Umbau, bei dem mehrere Handwerker beauftragt werden müssen, fast 30 000 Euro kosten. Allerdings sollten die Kosten noch weiter sinken, wenn in Zukunft mehr Häuser nachgerüstet werden. Das könnte zur Folge haben, dass beispielsweise ganze Gemeinden ihre Bauten im großen Stil nachrüsten lassen und die Dämmung dann innerhalb der regulären Gebäudeinstandhaltung finanzieren könnten.

»Wir versuchen, den Preis für ein modernes Energiesystem auf ein Niveau zu senken, das für jeden erschwinglich ist«, sagt Jasper van den Munckhof, einer der Gründer des Unternehmens. Seiner Meinung nach müsste die serielle Umrüstung von Häusern jedoch deutlich ausgeweitet werden, damit die Regierung ihr Emissionsziel bis 2050 erreicht. Die Niederlande müssten »jeden Tag 1000 Sanierungen zum Nullenergiehaus durchführen«, erklärt er. »Derzeit schaffen wir gerade mal zehn.«

Wie Energiesprong zum Erfolg werden soll

Donal Brown ist Fachmann auf den Gebieten Nachhaltigkeit und Niedrigenergiebau, er leitet die britische Firma Sustainable Design Collective und hat jüngst eine Studie darüber mitverfasst, wie sich das Energiesprong-Konzept auf das Vereinigte Königreich übertragen ließe. Seiner Meinung nach hängt der Erfolg des Konzepts von der massenhaften Produktion ab. Energiesprong sei ein völlig anderes Geschäftsmodell, das auch von Seiten der Politik unterstützt werden müsse. Die niederländischen Stromversorger gestatten dafür den Hauseigentümern, im Sommer den selbst erzeugten Solarstrom ins Netz einzuspeisen, und rechnen das als Kredit an. Wäre dem nicht so, müsste die im Winter verbrauchte Energie bezahlt werden. Außerdem wäre eine neue Gebäudehülle laut Brown nur dann bezahlbar, wenn sehr viele Häuser umgestaltet würden. Damit die Kosten auf rund 45 000 Euro pro Haus sinken, müssten tausende Module zur selben Zeit installiert werden.

In Deutschland wurde die erste serielle Sanierung im Februar 2021 fertig gestellt. In Hameln bekamen drei Häuser aus den 1930er Jahren eine neue Energiesprong-Fassade. Laut der Deutschen Energie-Agentur seien die Gebäude nun als klimaneutral einzustufen. »Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt über das Jahr gerechnet so viel Energie, wie für Heizung, Warmwasser und Strom benötigt wird«, heißt es in einer Pressemitteilung. Sensoren in den Häusern messen den Verbrauch. Ein weiteres Umbauprojekt läuft zurzeit in Köln, und bundesweit gibt es viele Interessenten. So weit wie in den Niederlanden ist man aber freilich noch nicht.

Auch in den USA schreitet die Entwicklung nur sehr langsam voran. Zwar bieten einige Bundesstaaten den Hausbesitzern Vergünstigungen an, wenn sie ihre Bauten energetisch sanieren lassen. Doch zurzeit ist ein solcher Umbau mühselig und verlangt die Beauftragung mehrerer Firmen und Handwerker. Die Folge: Kaum jemand dämmt sein Haus. Und dadurch werden auch die Treibhausgasemissionen nicht nennenswert verringert.