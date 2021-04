Physik des Warp-Antriebs: Energie!

Nicht das Raumschiff bewegt sich, sondern das All

Miguel Alcubierre erkannte: Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zum Warp-Antrieb. Denn wenn man die Raumzeit vor einem Raumschiff zusammenschieben und dahinter als Ausgleich strecken würde, könnte man mit Überlichtgeschwindigkeit sein Ziel ansteuern. Das Schiff bliebe dabei in einer Blase gefangen, in der die Besatzung nicht viel von der interstellaren Reise mitbekäme. Alcubierre verglich es mit einem Personentransportband am Flughafen: »Wenn hinter mir Boden aus dem Nichts entsteht und vor mir weggenommen wird, bewege ich mich vorwärts.«

Doch sobald man diesen Gedanken in der Sprache der allgemeinen Relativitätstheorie formuliert, tauchen große praktische Probleme auf. Um die Raumzeit derart radikal zu verformen, müsste man eine gigantische Masse auf einer Schale vereinen, deren Wand dünner ist als jeder Atomkern. Und um die Blase aufrechtzuerhalten, benötigt man laut Alcubierre nicht nur gewöhnliche Masse, deren Schwerkraft die Front zusammenzieht. Sondern auch eine Energieform mit negativem Vorzeichen, die eine Art Antischwerkraft ausstrahlt und so das All an den Rändern der Wölbung aufgehen lässt wie einen Hefeteig.

Laden... © AllenMcC / Warpfeld gemäß der Alcubierre Metrik / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Das Prinzip des Alcubierre-Antriebs | Das All würde an der Front einer Blase (rechts) komprimiert, was einem Eindellen der Raumzeit entspricht. Hinter der Blase (links) würde neuer Raum aus dem Nichts entstehen, was gleichbedeutend mit einem Strecken der Raumzeit ist.

Für die allermeisten Physiker hatte sich das Gedankenspiel damit erledigt. Denn laut Quantentheorie kann Energie – die laut Einsteins Formel E=mc2 nichts anderes ist als entfesselte Masse – zwar durchaus einen negativen Wert annehmen. Allerdings scheint sie dies nur in seltenen Spezialfällen zu tun, und das auch nur tief im Mikrokosmos, etwa beim so genannten Casimir-Effekt. Die Mengen, um die es dabei geht, sind so winzig, dass jede technische Anwendung absurd erscheint.

Miguel Alcubierre, heute Physikprofessor in Mexiko, sah das freimütig ein: »Im Sinn einer potenziellen Technologie lässt die Idee sehr zu wünschen übrig«, schrieb er einmal. Er widmete seine Karriere daher lieber etablierten Phänomenen, Schwarzen Löchern zum Beispiel. Sein Warp-Antrieb-Konzept hingegen blieb ein großes Faszinosum, vor allem bei Trekkies. Und bei ein paar Gravitationsphysikern am Rand des Mainstreams, die an Alcubierres Idee herumdokterten und gelegentlich Abwandlungen davon veröffentlichten.

Der Fluch der negativen Energie

So gelang es immerhin, die benötigte Masse so weit zu verringern, dass unsere Sonne als Baumaterial ausreichen würde. Doch keine der Arbeiten schaffte es, ohne negative Energie auszukommen – bis sich Erik Lentz im Göttinger Lockdown der Sache annahm. In der erzwungenen Isolation fand der 33-Jährige eine Möglichkeit, eine Warp-Blase mit ausschließlich positiver Energie zu konstruieren – und könnte damit den Warp-Antrieb von seinem größten Stigma befreit haben.

Möglich macht es eine besondere Geometrie der Raumzeit, die Lentz in den Tiefen der allgemeinen Relativitätstheorie entdeckt hat. Genauer: in den einsteinschen Feldgleichungen. Mit ihnen kann man berechnen, wie eine bestimmte Materie- und Energieverteilung die Raumzeit verformt. Oder man dreht wie Alcubierre den Spieß um und ermittelt, was man an Masse und Energie benötigt, um die ersehnte Krümmung des Alls zu erhalten.