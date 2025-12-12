Erneuerbare Energiespeicher: Eisen verbrennen für die Energiewende

Den Prozess optimieren

Auch Özge Özgün vom Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien in Düsseldorf forscht daran, den Prozess auf industriellen Maßstab zu vergrößern. Der Vorgang sei im Grunde verstanden, dennoch gebe es genügend Raum für Optimierung. Ihr Ziel ist etwa, die Eisenmenge zu verringern, die zur Speicherung einer gegebenen Energiemenge nötig ist. Wie gut sich das Eisenoxid in Eisen zurückverwandeln lässt, hängt zum Beispiel von der Partikelgröße ab: Je größer die Eisenteilchen, desto geringer die Reduktionsgeschwindigkeit, unter anderem weil der Wasserstoff nicht gut in das Eisenoxid eindringt. Sind die Partikel hingegen zu klein, beginnen sie bei der Reduktion zu schmelzen. Es gilt also, die optimale Partikelgröße und Temperatur für einen möglichst effizienten Prozess zu finden. Für einen industriellen Ansatz müssen laut Özgün alle Faktoren optimal ausbalanciert werden.

Getrübt wird die Zuversicht beim Blick auf die Energiedichten. Auf das Volumen bezogen ist die Speicherdichte des Eisens laut Daten der TU Darmstadt mit bis zu 16,1 Kilowattstunden pro Liter zwar etwa achtmal so groß wie die von Lithium-Ionen-Akkus oder flüssigem Wasserstoff bei –253 Grad Celsius. Die Situation ändert sich allerdings erheblich, wenn man die Energiedichte pro Masse betrachtet. Dann ist die hohe Dichte des Eisens nachteilig, und Wasserstoff ist beim Energietransport etwa 15-mal leichter. Das schlägt negativ in der Energiebilanz zu Buche, weil der Transport einer gegebenen Energiemenge mehr Kraftstoff kostet.

Wasserstoff bleibt Mangelware Eisen hat als wiederverwendbarer Brennstoff nur dann eine Erfolgsperspektive, wenn zugleich die globale Wasserstoffwirtschaft in Fahrt kommt. Die Aussichten dafür sind allerdings nicht gerade rosig. Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur von 2025 machen grüner Wasserstoff sowie der blaue, der unter CO 2 -Abscheidung aus fossilen Quellen gewonnen wird, aktuell nicht einmal ein Prozent der ohnehin mageren weltweiten Wasserstoffproduktion aus. Prognosen für 2030 mussten bereits nach unten korrigiert werden: Demnach dürften zum Ende der Dekade nur knapp 40 Prozent statt knapp 50 Prozent des aktuellen Bedarfs von 100 Millionen Tonnen H 2 aus klimafreundlicher Produktion stammen. Und das auch nur gemäß Ankündigungen, verbindlich zugesagt ist lediglich ein Zehntel davon. Die Branche, die Wasserstoff insbesondere zur Herstellung von Düngemitteln benötigt, ist folglich selbst noch weit davon entfernt, klimaneutral zu produzieren. Ein Überschuss, der in der Stahlproduktion oder für die Energiespeicherung eingesetzt werden könnte, ist nicht in Sicht. Hinzu kommt: Kein Land kann derzeit für sich beanspruchen, so viel klimafreundlichen Strom über den eigenen Bedarf hinaus zu produzieren, dass es als »Stromexport-Nation« auftreten könnte. Solange ein echter Überschuss nicht existiert, sei jede Megawattstunde sauberen Stroms besser in der Dekarbonisierung des eigenen Stromnetzes und der Elektrifizierung von Verkehr und Heizung aufgehoben als in der Wasserstoffproduktion, urteilen Nathan Johnson und Iain Staffel vom Imperial College London in einer aktuellen Überblicksarbeit. Die Nutzung von Wasserstoff in Stahlwerken, beim Schwertransport oder eben als Energiespeicher seien jedoch diejenigen Anwendungsfälle, in denen grüner Wasserstoff perspektivisch die größte Klimaschutzwirkung entfalten dürfte. Hoffnung machen der Wasserstoffwirtschaft derzeit vor allem die sinkenden Preise für Solarzellen und Elektrolyseure. In Kombination mit dem politischen Willen könnten sie der Branche den nötigen Anschub verleihen.

Samuel Heiniger lotet darum an der ETH Zürich aus, ob Eisen als lokaler Energiespeicher taugt. Etwa um überschüssigen Strom aus PV-Anlagen im Sommer für dunklere Zeiten im Winter zu speichern. Auf dem Campus der Schweizer Eliteuni soll eine Pilotanlage entstehen.

Von der Umrüstung von Kohlekraftwerken hält er nichts. Seiner Ansicht nach ist das Eisen zu schwer, um es einmal um die halbe Welt und wieder zurück zu transportieren. Das zeige sich vor allem im direkten Vergleich mit Systemen, die auf Flüssigkeiten basieren, in denen der Wasserstoff chemisch gebunden ist. Auch in Ammoniak lässt sich Wasserstoff umwandeln, was den Transport erleichtert. Für die verbliebenen deutschen Kohlekraftwerke wird eine mögliche Eisentechnologie wohl ohnehin zu spät kommen. Die von RWE im rheinischen Revier betriebenen Kraftwerke werden bald stillgelegt. Eine Verbrennung von Eisen ist bisher nicht geplant.

Start-up in den Startlöchern

Eine dritte Richtung verfolgt das Dresdner Technologie-Start-up Ambartec. Es will Eisen nutzen, um am Einsatzort Wasserstoff zu produzieren. Dazu wird das Eisenpulver nicht verbrannt, sondern man setzt es unter Wasserdampf, wobei es den Wassermolekülen den Sauerstoff entzieht. Dabei entsteht neben Eisenoxid der gewünschte Wasserstoff. Auch in der Vorstellung der Macher hinter Ambartec wird das Eisenoxid dann wieder in sonnige Regionen transportiert, wo Elektrolyseure bereits Wasserstoff produziert haben. Mit diesem wird das Eisenoxid dann reduziert – und immer so weiter.

Das Eisen tritt hier in erster Linie als Transportvehikel für Wasserstoff in Aktion. Matthias Rudloff, CEO von Ambartec, meint: »Die Wasserstoffwirtschaft kommt nicht in Gang, weil die Kosten für den Transport und die Speicherung zu hoch sind. Diese Kosten senken wir mit unserem Verfahren.«

Das Verfahren sei in den 1970er-Jahren schon einmal großtechnisch in einer Anlage in Magdeburg in der DDR angewendet worden, erläutert Rudloff. Aus dieser Zeit gebe es noch viele nützliche Unterlagen. Inzwischen sei das Verfahren auf den heutigen Stand der Technik gebracht und in einem sechs Meter großen Standardcontainer verbaut worden. Im Zentrum stehen Eisennuggets, gelagert in einem bis zu 1000 Liter fassenden Speicher. Mit ihrer Hilfe lassen sich bis zu 100 Kilogramm Wasserstoff aus zugeführtem Wasser erzeugen. Das entspreche der Energie von drei Megawattstunden, so der Geschäftsführer. Die ersten Anlagen sollen ab 2026 erhältlich sein. Drei Megawattstunden – das liegt in der Größenordnung des Jahresverbrauchs eines Dreipersonenhaushalts an Strom.