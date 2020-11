Beobachtungstipps: Enge Begegnung der Gasriesen Jupiter und Saturn

Der Anblick beider Planeten sowie ihrer Monde am Abend des 21. Dezember wird besonders spektakulär sein. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Denn derartige »große Konjunktionen« – enge Begegnungen von Jupiter und Saturn – ereignen sich nur alle 20 Jahre! Beide Planeten stehen an jenem Abend gegen 18:00 Uhr allerdings nur fünf Grad über dem Südwesthorizont; eine freie Sicht ist also erforderlich. Am Abend des 17. Dezember gesellt sich auch die schmale Mondsichel zu dem Planetenduo. Sie steht etwa 6,6 Grad südöstlich.

Finale zum Jahresausklang: Spektakuläres Spiel der Riesen

Planetenbeobachter dürften bedauern, dass Jupiter und Saturn nun tief in den Südwesten gerutscht sind und bereits in der Abenddämmerung nahe am Horizont stehen. Wenngleich die beiden Riesen im Teleskop kein attraktiver Anblick mehr sein mögen, so sorgen sie in diesem Monat für ein aufregendes Schauspiel, das sich schon mit dem bloßen Auge oder einem Fernglas verfolgen lässt: Nehmen Sie die beiden Akteure jeweils kurz nach 17 Uhr in den Blick, dann zeigt sich Jupiter am 1. Dezember 2020 noch zwei Grad westlich von Saturn. Bis zum 17. Dezember rückt er auf weniger als ein halbes Grad an den Ringplaneten heran. An diesem Abend schaut auch die schmale Mondsichel vorbei; sie steht dann 6,5 Grad ostsüdöstlich des Riesenpaars. Durch ein Fernglas lässt sich mit zunehmender Dunkelheit auf der Nachtseite des Erdtrabanten das aschgraue Erdlicht erkennen.

Doch damit nicht genug – denn nun schließt sich eine spannende Woche an, in der es sich lohnt, an jedem späten Nachmittag zu beobachten, wie sich die beiden Gasriesen einander weiter annähern. Besonders eindrucksvoll wird die Konjunktion am 21. Dezember. Dann nämlich befindet sich Jupiter nur sechs Bogenminuten südlich von Saturn! Mit bloßem Auge ist es nun nicht mehr ganz einfach, den mit +0,6 mag vergleichsweise blassen Herrn der Ringe knapp oberhalb des mit -2,0 mag hellgelb strahlenden Königs der Planeten zu erkennen.

Durch ein Fernglas lassen sich die beiden Himmelskörper währenddessen nicht nur leichter erspähen – zusätzlich wird damit auch die Kette der vier Galileischen Monde sichtbar. Sie spannt sich beinahe senkrecht zur gedachten Verbindungslinie zwischen Jupiter und Saturn auf und wird an ihrem westlichen Ende von dem 7,4 mag hellen Stern HIP 99314 symmetrisch erweitert. Es scheint beinahe, als befände sich hier ein fünfter großer Jupitermond. Bis zum Jahresende rutschen die beiden Planeten dem südwestlichen Horizont weiter entgegen und vergrößern ihren gegenseitigen Abstand auf ein Grad.

(Klaus-Peter Schröder)