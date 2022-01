Enge Beziehungen: Speichel verrät Kindern innige Bindungen

Fremder Speichel schreckt uns erst einmal ab. Es sei denn, er stammt von den eigenen Kindern oder anderen geliebten Menschen. Dann überwinden wir unsere Scheu und küssen uns oder schlecken gemeinsam von einem Eis. Und das ist ein eindeutiges Signal, das selbst Kleinkinder verstehen und als enge Beziehung deuten. Das legt zumindest eine Untersuchung von Ashley Thomas von der Harvard University und ihrem Team in »Science« nahe. Kurz: Wer die Spucke nicht scheut, muss zum engsten Umfeld gehören.

Dazu hat die Arbeitsgruppe verschiedene Experimente mit fünf- bis siebenjährigen Kindern durchgeführt, etwa mit Cartoons sowie mit Menschen, die mit Puppen spielten. Dabei sagten die Kleinen erfolgreich voraus, dass das Teilen von Gegenständen oder das Ablecken von gemeinsamen Essen nur in Kernfamilien auftritt. Handelte es sich »nur« um Freundschaften, werden zwar Essen oder Spielsachen geteilt, aber nur wenn diese nicht »eingespeichelt« wurden. Doch auch bei noch jüngeren Kindern konnten sie Zusammenhänge entdecken: Säuglinge und Kleinkinder gehen zumindest davon aus, dass Menschen, die ihren Speichel miteinander teilen, einander in Notsituationen helfen.

Das geht über einzelne Kulturkreise hinaus, ist also nicht nur spezifisch etwa für Europäer oder Asiaten, wie eine Untersuchung mit einer größeren, wirtschaftlich, geografisch und ethnisch vielfältigeren Stichprobe von Kleinkindern zeigte. Der Austausch von Speichel in engen Beziehungen ist also kulturell weit verbreitet, schreiben Thomas und Co.

»Wir wissen, dass Säuglinge darauf achten, wer nett zu einem anderen ist«, sagt Thomas. »Die wichtigste Erkenntnis aus unserer Studie ist, dass Säuglinge nicht nur auf die Eigenschaften der Menschen achten, sondern auch darauf, wer mit ihnen verbunden ist und wie sie verbunden sind.«