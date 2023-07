Kosmologie: Dunkle Sterne mit James-Webb-Teleskop entdeckt?

Wurden mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (James Webb Space Telescope, JWST) tatsächlich erstmals Dunkle Sterne aufgenommen? Und wie kann das funktionieren, wenn sie doch dunkel sind? Tatsächlich leuchteten die gesichteten Objekte schon 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Ihr Licht wäre also mehr als 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs gewesen. Damit das Teleskop sie abbilden konnte, müssen sie milliardenfach heller als die Sonne geleuchtet haben. Über den möglichen Fund berichten Katherine Freese von der University of Texas in Austin sowie Cosmin Ilie und Jillian Paulin von der Colgate University in New York in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences«. »Einen neuen Typus von Stern zu entdecken ist an sich schon ziemlich interessant«, sagt Freese dazu. »Zu entdecken, dass er von der Dunklen Materie angetrieben wird – das wäre gewaltig!« Das Attribut »dunkel« bezieht sich also nicht auf die Strahlkraft der Objekte, sondern auf ihre außergewöhnliche Energiequelle.

Normale Sterne wie die Sonne gewinnen ihre Energie, indem in ihrem Inneren leichte Atomkerne zu schwereren verschmelzen. In Dunklen Sternen zerstrahlen Teilchen der Dunklen Materie – eine Materieform, die heute, so die gängige Lehrmeinung, vier Fünftel der Materie des Universums ausmacht und aus einer fundamental anderen Art von Elementarteilchen bestehen soll.

Dunkle Sterne, ein radikales Konzept

Eine Form von hypothetischen Dunkle-Materie-Teilchen werden im Englischen oft als WIMP (englisch: weakly interacting massive particle) bezeichnet; es ist ein Platzhalter-Begriff, denn beobachtet hat ein solches Teilchen noch niemand. WIMPs könnten, so eine weitere Hypothese, ihre eigenen Antiteilchen sein: Damit würden sich zwei WIMPs gegenseitig vernichten können. Ihre Energie wandelt sich dabei in elektromagnetische Strahlung oder Paare aus Elektronen und Positronen um.