Entscheidungen: Die Krux an der Willensfreiheit

Warum glauben wir, dass die Protagonisten in Lockes und Frankfurts Gedankenexperimenten frei waren? Weil sie ihre Entscheidungen selbst trafen; weil es ihre Entscheidungen waren. Aber was heißt das? In einem vordergründigen Sinn sind die Wünsche und Entscheidungen einer Person ja immer ihre eigenen, sogar wenn sie ihr durch Eltern, Freunde, Propagandisten oder Neurochirurgen eingeflößt wurden. Damit ihre Willensakte auch im engeren Sinn ihre eigenen sind, so argumentieren manche Philosophen, muss sie sie allein hervorgebracht haben – also ihr letztendlicher Urheber sein. Der amerikanische Philosoph Roderick Chisholm (1916–1999) drückte das so aus: »Jeder von uns ist, wenn wir wirklich handeln, ein erster, seinerseits unbewegter Beweger. Indem wir tun, was wir tun, verursachen wir, dass bestimmte Ereignisse geschehen, und nichts und niemand außer uns selbst verursacht uns, zu verursachen, dass diese Ereignisse geschehen.«

Eine solche Vorstellung von Letzturheberschaft ist wiederum hoch problematisch. Denn sie setzt ebenfalls einen Indeterminismus voraus, von dem wir nicht wissen, ob es ihn gibt. Zudem erscheint sie inkohärent: Damit jemand Letzturheber seiner Wünsche sein kann, müsste er nicht nur diese Wünsche verursachen, sondern noch auch alle Bedingungen, von denen sie abhängen, einschließlich der eigenen Biografie und Persönlichkeit. Das liefe auf eine radikale Selbstschöpfung hinaus, die vielen unmöglich erscheint. Entsprechend verglich sie etwa der Philologe und Philosoph Friedrich Nietzsche (1844–1900) mit Baron von Münchhausens Versuch, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.

Sich mit den eigenen Wünschen identizifieren

Harry Frankfurt schlug eine Alternative vor: Demnach sind die Wünsche und Willenshandlungen einer Person genau in dem Maß ihre eigenen, in dem sie sich mit ihnen identifiziert. Hierfür unterschied er zwischen Wünschen erster und zweiter Stufe. Auf einer ersten Stufe mag jemand wünschen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Auf einer zweiten Stufe mag derjenige sich wiederum wünschen, bestimmte Wünsche erster Stufe zu haben oder nicht zu haben. Entsprechen die Wünsche erster Stufe denen zweiter Stufe – will die Person also, was sie wollen will –, ist eine Identifikation gegeben. Die Person authentisiert ihre Wünsche gewissermaßen und akzeptiert sie als die eigenen.

Tatsächlich fängt Frankfurts Modell unser subjektives Gefühl von Freiheit recht gut ein, vor allem in Momenten, wenn wir uns unfrei fühlen: Der Drogenabhängige etwa erlebt seinen Hang in der Regel durchaus als Zwang. Im Grunde will er keine Drogen konsumieren, nur sein Verlangen ist stärker. Seine Wünsche erster und zweiter Stufe sind also nicht deckungsgleich.