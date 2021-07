Erdgeschichte: Nach dem Weltuntergang

Alle diese Ereignisse führten dazu, dass sich die Besetzung des Lebens maßgeblich änderte: Wer die Hauptrolle gespielt hatte, trat in der Regel für immer ab. Berühmtestes Beispiel sind die Dinosaurier, die mehr als 100 Millionen Jahre lang die Fauna der Erde beherrschten, um dann komplett zu verschwinden. Sie überließen die Bühne zwei Arten von Wirbeltieren, die bis dahin nur unauffällige Nebenrollen innegehabt hatten: einer kleineren Gruppe fliegender Dinosaurier – den späteren Vögeln – und den Säugetieren. Doch auch die Dinosaurier waren in ihrer Anfangszeit nur eine Reptiliengruppe unter vielen. Erst das Massensterben in der zu Ende gehenden Trias fegte zahlreiche Konkurrenten hinweg und ebnete den Weg für ihre lang anhaltende Dominanz.

Auf einen Blick Biodiversität Im Wandel Katastrophen zerstörten mindestens fünfmal große Teile der Artenvielfalt unseres Planeten. Im Anschluss entstanden jeweils neue, andersartige Pflanzen- und Tierwelten. Bis sich allerdings neue, vielfältige Ökosysteme ausbilden, in denen neben den überlebenden Arten neue Spezies entstehen, dauert es viele Millionen Jahre. Auf Grund der beispiellosen Ausbeutung der Natur sind wir mitten im sechsten großen Massenaussterben. Die vorangehenden fünf liefern Hinweise darauf, wie sich Biodiversität und Ökosysteme entwickeln könnten.

Fachleute fragen sich in diesem Zusammenhang, was die überlebenden Spezies auszeichnet. Ein paar Grundprinzipien haben sie inzwischen ausgemacht: Auf dem Festland wirkt sich der so genannte Liliput-Effekt aus. Das bedeutet, dass kleinere Tiere in solchen Krisen üblicherweise im Vorteil sind. Am Ende der Kreidezeit zum Beispiel verschwanden mit wenigen Ausnahmen alle Tierarten von der Erdoberfläche, die größer waren als ein mittelgroßer Hund. In normalen Zeiten ist ein gewisses Körpermaß durchaus günstig, etwa um sich vor Fressfeinden zu schützen. Allerdings brauchen solche Arten reichlich Nahrung, und die ist während einer Naturkatastrophe Mangelware.

Gleichermaßen benachteiligt sind Tiere, die sich sehr speziell ernähren oder nur in eng begrenzten ökologischen Nischen überleben können. In einer Krise ist stattdessen etwas anderes gefragt: Flexibilität, was die Nahrungsquellen angeht, ein großes Maß an Mobilität und hohe Fortpflanzungsraten.