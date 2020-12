Gesund essen: Die eine perfekte Ernährung für alle gibt es nicht

Etwa zehn Jahre lang aß der Genetiker Tim Spector vom King's College London jeden Tag dasselbe: Schwarzbrot belegt mit Tunfisch und Mais und zum Nachtisch eine Banane. Er hielt das für eine gesunde Wahl – bis er sich selbst untersuchte. Nach dem Mittagessen beobachtete er in seinem Blut einen enormen Anstieg von Zucker und Fett, beides bekannte Risikofaktoren für Diabetes, Herzkrankheiten und Fettleibigkeit.

Aber nur weil Tunfisch-Brote schlecht für Spector sind, heißt das nicht, dass das bei jedem so ist. Im Gegenteil: Für manche Menschen sind sie sicherlich sehr gesund. Das gilt für fast alle Lebensmittel, sogar für Eiscreme und Weißbrot, die lange Zeit als rundum ungesund galten.

Jüngste Untersuchungen von Spector und anderen Forschenden haben gezeigt, dass die Reaktion auf Nahrungsmittel höchst individuell ist. Daher gibt es »die« gesunde Ernährung für alle gar nicht: Jeder bräuchte seinen eigenen Ernährungsplan. Diese Erkenntnis könnte erklären, weshalb Ernährungsempfehlungen über Jahrzehnte hinweg kaum geholfen haben, die globale Epidemie von Übergewicht und Diabetes zu stoppen. Spector, die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) und andere möchten das Problem nun neu angehen und mit Präzisionsernährung das Verständnis von »gesunder Ernährung« revolutionieren.

Was ist gesunde Ernährung?

Bis heute kann die Ernährungswissenschaft keine konkrete Antwort auf die wohl drängendste Frage geben: Was macht eine gesunde Ernährung aus? Die Frage ist alt: Dass Ernährung maßgeblich über unsere Gesundheit bestimmt, wussten Menschen mindestens schon in der Antike, als Hippokrates »Lass Essen deine Medizin sein« sagte, wobei allerdings umstritten ist, ob dieser Satz tatsächlich von ihm stammt. Wissenschaftliche Versuche, eine gesunde Ernährung zu definieren, gehen bis in die 1890er Jahre zurück. Zu jener Zeit veröffentlichte der Ernährungsforscher Wilbur Atwater an der Wesleyan University in Connecticut die allerersten Ernährungsrichtlinien. Er empfahl Abwechslung, Mäßigung sowie zu viel Fett, Zucker und Stärke zu meiden. Dieser Rat hat sich bis heute weitgehend bewährt. Genau wie die ihm zu Grunde liegende Annahme, dass es so etwas wie eine gesunde Ernährung gibt. Auf dieser Basis wurden 125 Jahre lang die unterschiedlichsten Theorien aufgestellt.

Der erste Impuls kam – wie so oft – von Wissenschaftlern außerhalb des Felds, die eigentlich versuchten, eine ganz andere Frage zu beantworten. Im Jahr 2014 begann ein Team des Weizmann Institute of Science in Israel damit, die Wirkung künstlicher Süßstoffe zu untersuchen. Der Immunologe Eran Elinav und der Mathematiker Eran Segal interessierten sich vor allem dafür, ob Süßstoffe zum vermehrten Auftreten von Fettleibigkeit und Diabetes beitragen – also genau jene Probleme, die sie eigentlich lösen sollten. Die Forscher verabreichten gesunden Menschen Saccharin und beobachteten, was geschah.

Zunächst bestimmten sie die glykämische Reaktion, sprich: ob die Süßstoffe den Blutzucker der Probanden ansteigen ließ. Das ist eine ganz normale Reaktion des Körpers auf Nahrung. Wenn die Glukose aber zu schnell ansteigt und abfällt oder es zwischendurch zu Spikes oder Peaks kommt, deutet das auf eine schlechte metabolische Gesundheit hin. »Menschen, die regelmäßig solche Spikes haben, entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit Diabetes und legen eher an Gewicht zu als Menschen, bei denen das nicht auftritt«, sagt Spector.