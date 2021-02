Ernährung: Der fulminante Aufstieg des Rapsöls

Laden... © PeopleImages / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Zum Kochen geeignet | Ernährungswissenschaftler sind zuversichtlich, dass ein regelmäßiger Konsum von Rapsöl vergleichsweise gesund ist.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch: Es gibt Öle, die noch einen höheren Gehalt an alpha-Linolensäure haben als Rapsöl. Gerade das Leinöl wird in diesem Zusammenhang oft genannt. Es besteht bis zu 70 Prozent aus alpha-Linolensäure. Aber dieser vermutlich große Vorteil für die Gesundheit hat häufig einen praktischen Nachteil: Ein Öl, das einen so hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat, ist für viele Anwendungen in der Küche nicht stabil genug. Es eignet sich nicht zum Erhitzen und wird auch schnell ranzig. Das bedeutet: Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind sehr reaktiv, das heißt, sie werden vor allem durch Licht- oder Sauerstoffeinfluss schneller abgebaut. Das Öl wird bitter und beginnt zu müffeln. Aus diesem Grund wird für den täglichen Gebrauch eher zu Rapsöl geraten.

Das alles macht Fachleute zuversichtlich, dass ein regelmäßiger Konsum von Rapsöl vergleichsweise gesund ist. Doch hat die Forschung auf diesem Gebiet ein Problem: Wie gesund ein Lebensmittel ist, hängt nicht nur von seinen Inhaltsstoffen ab, sondern auch von genetischen Voraussetzungen der Konsumierenden und davon, wie ein Mensch lebt oder was er sonst noch isst oder trinkt. Die Stoffwechselprozesse im Körper sind so kompliziert, dass in Studien vieles unsichtbar bleibt, was womöglich darüber entscheidet, ob jemand krank wird oder gesund bleibt. Dieses Problem ist für die Ernährungswissenschaft typisch und bedeutet vor allem, dass viel Wissen über Ernährung auf wackeligen Beinen steht und immer wieder hinterfragt werden sollte.

Ernährungseffekte sind schwer zu messen

Auch zum Verzehr von Rapsöl musste die Wissenschaft ihre Erkenntnisse über Jahrzehnte Stück für Stück zusammensuchen. Erst kürzlich veröffentlichten Forschende vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung eine Studie im Fachmagazin »Molecular Nutrition & Food Research«, in der sie verglichen, welchen Effekt eine tägliche Portion Rapsöl oder Olivenöl auf Leberfettwerte von 27 übergewichtigen und adipösen Männern hatte. Alle hatten eine nicht alkoholische Fettlebererkrankung, die häufig in Kombination mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes vorkommt. Innerhalb von zwei Monaten verbesserten sich ihre Leberfettwerte, wenn sie zu der Gruppe gehörten, die Rapsöl zu sich nahm – das Olivenöl schnitt schlechter ab.

Daneben gibt es weitere Studien, die auf einen positiven Effekt von Rapsöl auf die Gesundheit hindeuten. Beispielsweise eine Metaanalyse im »Journal für Lipid Research«, die anhand von 54 Studien Hinweise dafür zusammentrug, welche Öle oder Fette die Werte von LDL-Cholesterin im Blut effektiv verbesserten, einem Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hinter Distelöl schnitt Rapsöl dabei am besten ab, Sonnenblumen- und Leinöl folgten. Ganz hinten lag in dieser Studie – hinter Schmalz – die Butter.

»Wenn es um gesundheitliche Vorteile geht, ist es auch wichtig, die Ernährung als Ganzes zu betrachten und sich nicht auf einen einzelnen Nährstoff oder eine Lebensmittelgruppe zu beschränken«

(Caroline Stokes, Ernährungsforscherin)

»Viele Nährstoffe wirken in Wechselwirkung miteinander«, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Caroline Stokes. Sie ist Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin und Arbeitsgruppenleiterin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung. »Wenn es um gesundheitliche Vorteile geht, ist es auch wichtig, die Ernährung als Ganzes zu betrachten und sich nicht auf einen einzelnen Nährstoff oder eine Lebensmittelgruppe zu beschränken.« Aus ihrer Sicht sei es besonders wichtig, zu untersuchen, wie Rapsöl als Teil eines ganzen Lebensstils wirkt.

Das ist in Ansätzen schon geschehen: In vielen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde Raps- neben Olivenöl als Teil der mediterranen Diät untersucht. Eine Gruppe von Forschenden hat deren Ergebnisse zu einer großen Cochrane-Übersichtsstudie zusammengetragen. Demnach könnte eine Ernährungsweise mit den beiden Ölen als Hauptfettlieferanten das Risiko von Herzerkrankungen reduzieren. Allerdings sei die Beweislage trotz der großen Anzahl an Studien noch dünn, heißt es in der Studie. Und auch die Ernährungswissenschaftlerin Stokes sagt dazu: »Wir brauchen mehr Studien, um die Wirkung von Rapsöl als Teil einer Ernährung wirklich zu verstehen.«