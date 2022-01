Ernährung: Was macht Junkfood so ungesund?

»Bei einer Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln nahmen die Probanden pro Tag 500 Kalorien mehr zu sich«

(Kevin Hall, Physiologe)

Dabei wurde den Teilnehmenden stets eine Menge an Nahrung angeboten, die dem Doppelten ihres Bedarfs entsprach. Sie konnten also so viel oder so wenig essen, wie sie wollten. Entscheidend für das Studiendesign war: Die beiden Ernährungspläne waren so konzipiert, dass die angebotenen Snacks und Mahlzeiten mehr oder weniger die gleichen Mengen an Fett, Protein, Gesamtkohlenhydraten, Zucker, Salz und Ballaststoffen enthielten.

Trotzdem fiel der Unterschied zwischen den zwei Testphasen dramatisch aus. Bei der ultraverarbeiteten Diät nahmen sie zu, im Durchschnitt 0,9 Kilogramm. Bei der Vollwertkost-Diät dagegen verloren sie dieselbe Menge Gewicht: knapp ein Kilo. Der Grund: Wie sich herausstellte, hatten die Teilnehmer in den zwei Wochen mit Junkfood-Büfett pro Tag etwa 500 Kalorien mehr zu sich genommen als in der Vollwertkost-Phase. »Das ist ein enormer Unterschied«, sagt Hall. »Da gibt es eindeutig einen kausalen Zusammenhang.«

»Nur einen Keks zu essen, ist keine Option«

(Marion Nestle, Ernährungswissenschaftlerin)

Ein Mechanismus, der den Effekt erklären könnte, ist, dass die Teilnehmer die verarbeitete Nahrung schmackhafter fanden und deshalb stärker reinhauten. Doch auf Fragebogen hatten die Probanden die Junkfood-Gerichte als nur geringfügig schmackhafter bewertet als die Vollwertgerichte. Der Unterschied war so gering, dass er auch dem Zufall geschuldet sein könnte. Außerdem hängt die Menge, die wir von einem bestimmten Lebensmittel essen, nicht einfach von der bewussten Geschmacksbewertung ab.

Was ultraverarbeitete Lebensmittel so unwiderstehlich macht, ist, dass sie in der Regel genau die richtigen Anteile an Fett, Salz und Zucker enthalten. »Denken Sie etwa daran, wie häufig man von einer Packung Kekse oder Chips mehr isst, als man eigentlich wollte«, sagt Nestle. »Nur einen zu essen, ist keine Option.«