Ernährung: Ergebnisse wie von der Lebensmittelindustrie bestellt

»Wir könnten uns vielleicht in diese Richtung bewegen, aber im Moment ist das nicht ohne Weiteres möglich«, sagt Davis zu dem Vorschlag. »Das wäre die ideale Situation.« Sie fügt hinzu, dass JN einen »sehr rigorosen Prozess« für die Bewertung der Transparenz und wissenschaftlichen Reproduzierbarkeit – Schlüsselprinzipien der wissenschaftlichen Methode – der von ihr veröffentlichten Studien hat.

Fragen, Konzepte und Interpretation im Sinn der Lebensmittelindustrie

Sorgfältiges Peer-Review sei womöglich unzureichend, sagt Lisa Bero, eine Pharmakologin an der University of Colorado in Denver, die sich mit der Verzerrung von Forschung beschäftigt. Bero vermutet, dass die Industrie die Forschung vom Peer-Review unbemerkt beeinflusst. Vier Weisen, auf die die Industrie die Forschung laut der Pharmakologin manipuliert: Sie beeinflusst die Forschungsfragen, die Studienkonzepte, die Interpretation der Daten und ob unvorteilhafte Ergebnisse überhaupt veröffentlicht werden. »Die Industrie finanziert eher Forschungen, die den Nutzen ihres Produkts zeigen oder von dessen Schaden ablenken«, sagt sie. »Das Problem dabei ist, dass das vielleicht nicht die wichtigsten Gesundheitsfragen sind.«

Bero kritisiert auch, dass manche Teams einzelne Nährstoffe erforschen. »Die Lebensmittelindustrie neigt dazu, sich auf bestimmte Nährstoffe zu konzentrieren, die in einem verarbeiteten Produkt manipuliert werden können, [und] das erlaubt ihnen, Gesundheitsaussagen zu machen«, sagt sie. »Sind diese reduktionistischen Fragen die wichtigen Fragen in der Ernährung? Viele Leute argumentieren, dass sie es nicht sind.«

»Die gesamte Ernährung zählt – alles, was Sie essen, plus Ihr Lebensstil, plus Genetik«

(Marion Nestle, Ernährungswissenschaftlerin)

Marion Nestle, eine Molekularbiologin und Ernährungswissenschaftlerin an der New York University, stimmt dem zu. »Die gesamte Ernährung zählt – alles, was Sie essen, plus Ihr Lebensstil, plus Genetik«, sagt sie. »Es gibt nur einen Grund, diese Art von Forschung zu betreiben, und das ist, das Produkt zu unterstützen.« Davis vom »Journal of Nutrition« stimmt zu, dass es wichtig ist, die allgemeinen Ernährungsgewohnheiten zu betrachten, sagt aber auch, man müsse wissen, »wie sich die einzelnen Nährstoffe auf die Gesundheit auswirken«.