»Suttonella ornithocola«: Erreger des Meisensterbens identifiziert

Der Erreger des Meisensterbens ist identifiziert: Es handelt sich um das Bakterium Suttonella ornithocola. Es ist wohl dafür verantwortlich, dass seit Anfang März 2020 auffallend viele kleine Singvögel, vor allem Blaumeisen, sterben. Suttonella ornithocola löst bei den Tieren eine Lungenentzündung aus.

Um dem Verursacher des Meisensterbens auf die Spur zu kommen, hatte der Naturschutzbund Deutschland dazu aufgerufen, kranke oder an Krankheit verstorbene Tiere zu melden. Laut einer Pressemitteilung des NABU seien innerhalb von nur zwölf Tagen 13 800 Fälle aus Deutschland gemeldet, die etwa 26 000 Vögel betreffen.

Fündig wurden nun zwei Labors: Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) entdeckte den Erreger bei Meisen aus den Landkreisen Ammerland und Diepholz, das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe entdeckte ihn bei vier Blaumeisen aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.

Das Bakterium ist erst seit 1996 bekannt. Damals wurde es in Großbritannien beschrieben und kommt dort flächendeckend regelmäßig vor, hat aber bisher nicht zu überregionalen Massensterben geführt. Möglicherweise ist die dortige Meisenpopulation besser an den Erreger angepasst, sagt Lars Lachmann, Ornithologe und Vogelschutzexperte beim NABU, im »Spektrum.de«-Interview über das Meisensterben. Im April 2018 sei Suttonella ornithocola erstmals in Deutschland bei kleineren Krankheitsausbrüchen im südlichen Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. Dass es sich nun über einen großen Teil Deutschlands – betroffen ist ein breiter Streifen vom Saarland bis an die Grenze Thüringens – ausgebreitet habe, sei neu. Auch in Belgien und Luxemburg würden Vögel dem Erreger zum Opfer fallen.