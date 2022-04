Erstkontakt: Botschaft für Außerirdische mit Bitte um Rückruf

Exklusive Übersetzung aus

Sollte die Menschheit je intelligentes Leben jenseits der Erde entdecken, dann lautet wahrscheinlich die erste Frage, die sich stellt: »Wie können wir miteinander kommunizieren?« Und da der 50. Jahrestag der Arecibo-Botschaft näherrückt – das war 1974 der erste Versuch der Menschheit, eine für eine außerirdische Intelligenz verständliche Nachricht ins All zu senden –, scheint diese Frage dringender denn je zu sein. Fortschritte in der Fernerkundungstechnologie haben auch gezeigt, dass die meisten Sterne in unserer Galaxis Planeten beherbergen und dass viele solcher Exoplaneten flüssiges Wasser auf ihrer Oberfläche haben könnten, was eine Voraussetzung für Leben ist. Es ist also zumindest wahrscheinlich, dass mindestens einer dieser Milliarden Planeten intelligentes Leben hervorgebracht hat. Es lohnt sich daher herausfinden, wie man am besten »Hallo« sagen kann.

Anfang März 2022 veröffentlichte ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Jonathan Jiang vom Jet Propulsion Laboratory der NASA eine Preprint-Studie, die inzwischen im Fachblatt »Galaxies« erschienen ist: Die Arbeitsgruppe stellt darin eine neue Idee vor, wie eine Nachricht an außerirdische Empfänger aussehen könnte. Ihr 13-seitiger Brief, der den Namen »A Beacon in the Galaxy« (»Ein Signalfeuer in die Galaxis«) trägt, enthält Grundlegendes aus Mathematik, Chemie und Biologie. Das Design lehnt sich stark an die Arecibo-Botschaft an sowie an frühere Versuche zur Kontaktaufnahme mit Außerirdischen. Die Forscher haben zudem einen detaillierten Plan vorgelegt, wann der beste Zeitpunkt für die Aussendung sei und wohin die Botschaft gehen soll: in Richtung eines dichten Sternenrings in der Nähe des Zentrums unserer Galaxie. Außerdem enthält die Nachricht eine neu formulierte Absenderadresse. Damit sollen die außerirdischen Empfänger unseren Standort in der Galaxie bestimmen und – hoffentlich – ein interstellares Gespräch mit uns beginnen können.

»Die Motivation für das [neue] Design war, ein Maximum an Informationen über unsere Gesellschaft und die menschliche Spezies in einer minimalen Botschaft zu verpacken«, sagt Jiang. »Durch die fortschrittliche digitale Technologie gelingt uns das jetzt auch viel besser als im Jahr 1974.«