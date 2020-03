Coronavirus-Menschenversuch: »Es könnte sicherer sein, teilzunehmen, als die Infektion abzuwarten«

Wie hoch ist das Risiko für die Teilnehmer?

Das Schadensrisiko kann sehr deutlich reduziert werden, wenn man Menschen auswählt, die relativ jung sind – wir planen mit 20- bis 45-Jährigen – und sonst gesund. Sie würden zudem Personen auswählen, die Covid-19 wahrscheinlich bereits ausgesetzt sind. Leider wird diese Beschreibung auf viele von uns zutreffen, da wir in Gebieten mit hoher Übertragungsrate leben.

Außerdem würden Sie die Probanden schützen, indem Sie sie täglich oder häufiger auf Infektionen testen und ihnen unmittelbar nach dem Erkennen eine ausgezeichnete Behandlung zukommen lassen. Das ist nicht trivial. Ich habe Ärzte in der Intensivmedizin beraten, die sich auf das Coronavirus vorbereiten. Und wir erwarten – basierend auf den Erfahrungen in Italien und anderen Ländern –, dass es einen akuten Mangel an Ressourcen für die Intensivpflege geben wird. Bis sich Impfstoffkandidaten testen lassen, könnte es einige Behandlungen geben, die sich als wirksam erweisen. Und sicherlich sollte den mutigen Freiwilligen, die wir rekrutieren, ein leichter Zugang zugesichert werden.

Die dramatisch klingende Exposition gesunder Freiwilliger gegenüber dem Virus birgt daher ein geringeres Nettorisiko, als Sie vielleicht denken. Es könnte sogar merkwürdigerweise für einige sicherer sein, an der Studie teilzunehmen, als die wahrscheinliche Infektion abzuwarten und sich auf das allgemeine Gesundheitssystem zu verlassen.

»Menschen tun viele wichtige Dinge aus Altruismus«

Ist das ethisch vertretbar?

Es mag den Anschein erwecken, als ob jeder, der sich freiwillig daran beteiligt, nicht in der Lage ist, rationale Entscheidungen zu treffen. Allerdings tun Menschen viele wichtige Dinge aus Altruismus. Und, wie ich schon sagte, die Studie birgt zwar Risiken, aber sie beseitigt auch welche. Und die Nettorisiken sind zwar unklar, aber nicht eindeutig extrem hoch. Es ist also tatsächlich potenziell rational, an einer solchen Studie teilzunehmen – sogar aus egoistischer Sicht.

Wir lassen die Menschen immer wieder freiwillig riskante Dinge tun. Beispielsweise in dieser Zeit in medizinischen Notfalldiensten arbeiten. Das erhöht ihr Risiko erheblich, sich zu infizieren. Aber es ist zugleich sehr wichtig. Bei klinischen Studien im Allgemeinen konzentrieren wir uns nicht nur darauf, die Risiken für die Teilnehmer zu verringern, sondern wollen auch ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den zusätzlichen Risiken, die sie eingehen, und der Bedeutung für die Gemeinschaft erreichen. In diesem Fall könnten Impfstoffe der einzige Weg sein, der unsere Gesellschaft aus dem Dilemma aus wirtschaftlicher Stagnation einerseits und weit verbreiteter Sterblichkeit andererseits herausführt.

Sollten die Teilnehmer bezahlt werden?

Ich bin zufällig ein Bioethiker, der keine großen Einwände hat, Studienteilnehmer durch finanzielle Anreize anzuziehen. Aber ich denke, in dieser Studie ist es wichtig, ein hohes Maß an öffentlichem Vertrauen zu gewährleisten, und ich würde den Forschern raten, keine Freiwilligen durch hohe Zahlungen zu gewinnen. Das hätte den Vorteil, dass die Studie nicht die Armen ausnutzt.

Befürchten Sie, dass Länder mit autoritären Regierungen solche Studien an gefährdeten Gruppen wie Gefangenen oder Angehörigen verfolgter Minderheiten durchführen könnten?

Wir würden nur empfehlen, die Studien auf ethische Weise durchzuführen, und zwar mit einer informierten Einwilligung. Impfstoffhersteller wollen ihr Produkt in andere Länder verkaufen. Sie wollen ihre wissenschaftlichen Artikel in angesehenen Magazinen veröffentlichen, und es gäbe viele Hindernisse, wenn ihre Studie nicht den allgemein akzeptierten Standards entspricht.

Die Geldgeber der US-Regierung haben vor einigen Jahren eine Challenge-Studie für einen Impfstoff gegen das Zika-Virus erwogen, sich aber dagegen entschieden. Glauben Sie, dass die Geldgeber mit dem Coronavirus zu einem anderen Schluss kommen werden?

Dieser Fall unterscheidet sich deutlich von dem des Zika-Impfstoffs. In der betreffenden Studie war die Entscheidung dagegen zum Teil deshalb getroffen worden, weil es Risiken für Nichtteilnehmer gab – in erster Linie für die Sexualpartner der Teilnehmer und für die Föten, die sie möglicherweise in sich tragen. Weil wir die Studienteilnehmer für einen begrenzten Zeitraum isolieren, gibt es kein Risiko für Nichtteilnehmer. Glaube ich, dass die Länder mit an Bord kommen werden? Nach den Reaktionen zu urteilen, die wir seit der Veröffentlichung des Vordrucks von verschiedenen Interessengruppen erhalten haben, glaube ich, dass viele dies tun werden.

Dieses Interview ist im Original unter dem Titel »Should scientists infect healthy people with the coronavirus to test vaccines?« in »Nature« erschienen. Es wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet und für die deutsche Fassung angepasst.