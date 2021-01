Essstörungen: Neue Wege aus der Magersucht

Fast immer helfen wir bei der Rückkehr in die Schule. Mädchen mit Magersucht sind oft ebenso ehrgeizig wie fleißig und übernehmen sich mit ihren Schularbeiten und Hobbys. Sie wollen am liebsten immer Klassenbeste sein, gehören aber auch etwa als Geigerin oder Klavierspielerin zu den besonders Eifrigen oder trainieren im Sport hart für eine Meisterschaft. Es fällt ihnen schwer, sich etwas zu gönnen und rücksichtsvoll mit sich selbst und ihren Kräften umzugehen. Und auch mit Kontakten zu Gleichaltrigen tun sie sich oft nicht leicht.

Bildgebende Studien finden bei stark magersüchtigen Patientinnen regelmäßig eine deutliche Verringerung des Hirnvolumens, vor allem in der grauen Substanz (den Zellkörpern) und mitunter auch in der weißen Substanz, die aus den myelinisierten Zellfortsätzen besteht. Vermutlich ist eine gebremste Zellneubildung einer der Gründe für das abnehmende Hirnvolumen. Dies bestätigte 2020 eine unserer Studien an Mäusen. Insbesondere die Population der Astrozyten schrumpfte um mehr als die Hälfte. Diese wurden lange Zeit nur als passive Stützzellen angesehen, sie sind für das Funktionieren des Gehirns jedoch in vielerlei Hinsicht unersetzlich.

Außerdem zeigen Patientinnen mit Anorexia nervosa häufig einen Mangel an BDNF (brain-derived neurotrophic factor) – einem Protein, das Neurone »schützt« und die Synapsenbildung anregt. Auch hier könnte eine direkte Verbindung zum Mikrobiom bestehen: So führte bei Mäusen die Zerstörung der Darmflora durch Antibiotika zu einer verringerten Zellneubildung im Hippocampus und zu Lerndefiziten. Beides konnte durch Gabe von Bifidobakterien und Lactobacillus kompensiert werden.

Es liegt nahe, dass sich die morphologischen Veränderungen auf Emotionen und Kognition auswirken können – etwa auf die Gefühlsverarbeitung, das Entscheidungsverhalten und das Gedächtnis. Zwar ist hier die Datenlage insgesamt noch etwas widersprüchlich. Therapeutische Fachkräfte und Angehörige sollten aber im Umgang mit Patientinnen mit akuter Anorexia nervosa berücksichtigen, dass sich deren Gehirn quasi im Ausnahmezustand befindet. Die gute Nachricht: Bei ausreichender Nährstoffversorgung und Gewichtszunahme scheint sich das Organ bei den meisten Patienten wieder zu regenerieren.

In unserer 2020 publizierten Pilotstudie an 22 Patientinnen war der Heilungserfolg des Home Treatments ermutigend: Nur in einem einzigen Fall musste dieses vorzeitig beendet und die Patientin im Krankenhaus weiterbehandelt werden. Innerhalb der anschließenden einjährigen Nachbeobachtungszeit wurden nur zwei Mädchen (9,5 Prozent) wieder aufgenommen; in unserer Studie zur tagesklinischen und stationären Behandlung von 2014 waren es doppelt so viele gewesen. Zudem schätzten die Eltern und die Kinder nach eigener Aussage die Betreuung zu Hause und gaben uns dafür gute Noten. Die Mütter wurden sicherer im Umgang mit ihrer essgestörten Tochter und litten weniger unter depressiven Symptomen als bei der Aufnahme. Diese Ergebnisse müssen natürlich noch in größeren Studien bestätigt werden.

Was macht das Home Treatment erfolgreich? Laut den beiden britischen Essstörungsforscherinnen Ulrike Schmidt und Janet Treasure spielt die familiäre Interaktion eine große Rolle für die Aufrechterhaltung der Erkrankung. Viele Eltern unterstützen unabsichtlich die Essstörung, etwa indem sie, um Konflikte zu vermeiden, kalorienarme Nahrungsmittel einkaufen oder auch, indem sie dem »kranken« Kind vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken als seinen Geschwistern. Nicht selten stellen wir fest, dass sich die ganze Familie den Wünschen der Tochter fügte: So war in einem Fall die Temperatur im ganzen Haus auf 17 Grad herunterreguliert, weil das Mädchen durch die Kälte mehr Kalorien verbrauchen wollte; in einer anderen Familie aßen alle aus Kindergeschirr, damit die Portionen kleiner ausfielen. Unser Team hilft, diese gefährlichen Verstärker der Magersucht zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

Kampf gegen schädliche Gewohnheiten

Außerdem spielen die Gewohnheiten der Patientin für das Aufrechterhalten der Anorexia nervosa eine große Rolle. Stets nur winzige Portionen essen, der kilometerlange Sprint nach dem Abendessen, Kleidung automatisch in Größe 32 kaufen – solche Rituale verselbstständigen sich und werden Bestandteil des Alltags. So schreibt ein Mädchen in einem Brief »an ihre Magersucht«: »Du bist mein Leben geworden, Gewohnheit, ein Teil von mir. Ich habe Angst loszulassen, Angst vor dem Loch, das Du hinterlässt.« An genau diesem Punkt setzen unsere Therapeuten aus der Klinik an: Sie helfen der Patientin, den Teufelskreis aus Gewohnheiten und Zwängen zu durchbrechen und wieder in ein normales Leben zurückzukehren.

Die Kosten für die kombinierte Behandlung (zwei Monate stationär plus vier Monate Home Treatment) lagen übrigens ein Viertel unter jener für die übliche vollstationäre Betreuung von 15 Wochen. Bisher konnten wir nur Patientinnen versorgen, die in maximal einer Stunde Entfernung zu unserer Klinik wohnen. Doch im Frühjahr 2021 werden wir damit beginnen, Schulungen in verschiedenen Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie abzuhalten, die das Konzept übernehmen wollen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Chance von Kindern und Jugendlichen, von der Magersucht zu genesen, bereits erheblich erhöht. Und heute wissen wir noch einmal mehr über die Bedeutung der biologischen Auswirkungen des Fastens. Der menschliche Organismus ist eine Einheit von Körper und Seele. Je besser wir den Zusammenhang verstehen, umso wirksamer werden wir Mädchen und junge Frauen mit Magersucht dauerhaft heilen können. Das ersehnen sich auch unsere Patientinnen, obgleich sie dem Therapieziel oft zuwiderhandeln. Am Ende der Behandlung formulierte es eine von ihnen so: »Du, Magersucht, hast meinen Körper terrorisiert, mein Leben verpfuscht, mir die Freude daran genommen … Jetzt ist es Zeit für Dich zu gehen … Auf Nimmerwiedersehen!«