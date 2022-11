Purging-Störung: »Für Betroffene ist ein Teller Nudeln eine riesige Mahlzeit«

Manche Menschen mit Symptomen einer Essstörung fallen in keine der klassischen Diagnosekategorien Bulimie, Anorexie oder Binge-Eating-Störung. Einige von ihnen leiden an einer Purging-Störung: Sie versuchen nach dem Essen die aufgenommenen Kalorien wieder loszuwerden. Ob die Purging-Störung ein eigenes Krankheitsbild darstellt, ist noch unklar. Doch eine eigene Diagnose sei auch nicht unbedingt notwendig, sagt der Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie Martin Greetfeld, Chefarzt an der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee, die sich auf die Behandlung von Essstörungen spezialisiert hat. Im Gespräch erklärt der Mediziner, was die Purging-Störung von anderen Essstörungen unterscheidet und inwiefern Patientinnen und Patienten von einer Diagnose profitieren könnten.

»Spektrum.de«: Was ist mit Purging gemeint?

Martin Greetfeld: Wenn Betroffene purgen, heißt das, dass sie nach dem Essen gegensteuern, also kompensatorische Maßnahmen ergreifen, um die Kalorien wieder abzubauen. Am häufigsten erbrechen sie sich oder sie nehmen Abführmittel oder hochdosierte Schilddrüsenmedikamente ein, die den Stoffwechsel ankurbeln. Einige Menschen mit Diabetes betreiben auch so genanntes Insulin-Purging: Sie lassen das Insulin weg, das sie sich eigentlich wegen ihrer Krankheit spritzen müssten, damit ihre Zellen keine Kohlenhydrate mehr aus dem Blut aufnehmen. Weil der Zucker über die Nieren ausgeschieden wird, spricht man auch vom Erbrechen über die Niere. Die Betroffenen haben oft astronomisch hohe Blutzuckerwerte. Das ist hochgradig gefährlich.