Europäische Raumfahrt: Ursache für Fehlstart der Vega C gefunden

ESA muss 30 Millionen Euro zusätzlich investieren

Das neue Material soll durch zusätzliche Tests geprüft werden. Auch das gesamte Triebwerk soll künftig eine weitere Qualifikationsphase durchlaufen. Insgesamt hat die Untersuchungskommission 22 Empfehlungen gegeben, die Aschbacher vollständig umsetzen will. Für das Vorhaben muss die ESA etwa 30 Millionen Euro, die ursprünglich für andere Zwecke vorgesehen waren, umdisponieren.

Die Vega C ist eine Weiterentwicklung der Vega-Rakete, die seit 2012 leichte Satelliten ins All bringt. Ihren Erstflug absolvierte sie im Juli. Laut ESA kann die neue Rakete etwa 800 Kilogramm mehr Last transportieren, ist billiger und kann Lasten auf Umlaufbahnen in unterschiedlichen Höhen bringen. Gemeinsam mit der größeren Trägerrakete Ariane 6, die Ende des Jahres mit etwa drei Jahren Verspätung erstmals in den Weltraum starten soll, soll die Vega C die europäische Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen.

Der Fehlstart war für Europas Raumfahrt deshalb ein herber Schlag. Den Zugang zum All sah Aschbacher durch die Probleme bei der Vega C, aber auch den späten Start der Ariane 6 und den Rückzug der russischen Sojus-Raketen vom Weltraumbahnhof in Kourou »kurz« gefährdet. »Für mich ist das wirklich ein Moment, an dem wir stark darüber nachdenken müssen, wie wir unabhängigen Zugang zum All für Europa wiedererlangen«, sagte Aschbacher. »Als ESA-Direktor bin ich entschlossen, klare Maßnahmen, starke Maßnahmen zu treffen, um stärker aus dieser Krise herauszugehen.«