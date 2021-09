Evolution: Inseln der Zwerge, Inseln der Giganten

Diese Werte klingen ungewöhnlicher, als sie sind: So stieg die durchschnittliche Körpergröße der Menschen in den Industrieländern in den sechs Generationen seit Mitte des 19. Jahrhunderts um rund zehn Zentimeter. Da ein Europäischer Waldelefant einen Menschen um mehr als das Doppelte überragen würde, wären die Dickhäuter auf dem Weg zum Zwergelefanten ähnlich schnell geschrumpft, wie die Zweibeiner seit der Industrialisierung gewachsen sind. »Allerdings ist der Verlust von 200 Kilogramm Körpergewicht in jeder Generation ein Extremwert in unserer Kalkulation«, sagt Hofreiter. Ähnlich wahrscheinlich wäre auch ein Verlust von nur 740 Gramm Gewicht und 0,15 Millimeter Schulterhöhe pro Generation, was eine praktisch unmerkliche Änderung darstellen würde.

© Jan Woitas / dpa / picture alliance (Ausschnitt) Modell eines Europäischen Waldelefanten | Palaeoloxodon antiquus gehörte wohl zu den größten Elefanten, die es je gab.

Beim Menschen ist längst bekannt, dass die Ernährungssituation und indirekt auch der Wohlstand bei solchen Veränderungen eine wichtige Rolle spielen. In guten Perioden werden die nachfolgenden Generationen größer, in Krisenzeiten stoppt diese Entwicklung oder kehrt sich gar um. Ähnliches könnte bei den Elefanten auf Sizilien eine Rolle gespielt haben. Auch eine große Insel hat nicht unendlich viele Ressourcen und kann daher nur eine begrenzte Zahl von Giganten ernähren. Sind die Tiere dagegen kaum ein Fünftel so schwer, könnten theoretisch sechsmal mehr von ihnen über Sizilien stapfen. »Das verbessert die Überlebenschancen stark«, erklärt Michael Hofreiter. Denn es beugt der genetischen Verarmung vor, unter der zu kleine Population leiden.

Kleinere Tiere, kleinere Populationen

»Bei Elefanten sehen wir daher auf Inseln häufig eine Tendenz zum Verzwergen«, sagt Hofreiter. So fanden Paläontologen auch auf Kreta die Spuren von Minielefanten oder -mammuts. Und auf Sizilien lebte in den Zeiten vor dem Dickhäuter aus der Puntali-Höhle sogar eine weitere, noch viel zwergenhaftere Elefantenart, Palaeoloxodon falconeri, mit einer Schulterhöhe von weniger als einem Meter. Die Bullen dieser Art wogen ungefähr 300 und die Kühe sogar nur 170 Kilogramm.

Ähnliche Tendenzen zur Verzwergung gab es auch in der Neuen Welt: So lebten auf den Channel Islands vor der Küste Kaliforniens Zwergmammuts, die fast so klein wie ihre Elefantenverwandtschaft auf Sizilien waren. Und auch bei anderen Säugetierarten scheint das Inselleben die Körpergröße zu reduzieren. Auf schwer zugänglichen Eilanden entstanden Zwergnilpferde und Minihirsche. Sogar nahe Verwandte des modernen Menschen könnten diesen Prozess durchlaufen haben: Auf der Philippineninsel Luzon und auf Flores, Indonesien, entdeckten Forscherteams Skelette von Menschen sehr geringer Körpergröße, die dort vermutlich bis vor wenigen Jahrzehntausenden lebten. Noch ist unklar, wie genau sich diese »Hobbits« in den Stammbaum des Menschen einfügen lassen, es könnte sich aber durchaus um eine verzwergte Art des Homo erectus oder seiner nahen Verwandten handeln.