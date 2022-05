ExoMars: Ist der europäische Marsrover noch zu retten?

Exklusive Übersetzung aus

Seit Langem arbeitet die Europäische Weltraumorganisation (ESA) an diesem Projekt: erstmals selbst einen Rover zum Mars zu bringen. Doch das Unternehmen ExoMars scheint mit einem Fluch belegt zu sein. 2018 verhinderten Probleme mit dem komplexen Fallschirmsystem den ursprünglich geplanten Start. Dann, 2020, wurde der Start wegen der Corona-Pandemie abgeblasen. Und jetzt hat der Einmarsch Russlands in die Ukraine alle Hoffnungen zunichtegemacht, 2022 den Rover ins All zu bringen. Für das Forschungsteam ist die Situation besonders schlimm. »Ich konnte wochenlang nicht über diese Mission sprechen, ohne zu weinen«, sagt Valérie Ciarletti vom Laboratory for Atmospheres, Environments, Space Observations (LATMOS) in Frankreich. Ciarletti leitet die Arbeitsgruppe für das Untergrundradar des Rovers.

Mehr als 20 Jahre lang liefen die Arbeiten an dem Projekt, und nun steht der vollständig montierte Rover in einer Anlage in Turin in Wartestellung. Es erscheint immer unwahrscheinlicher, dass ExoMars jemals abheben wird. Längst ist nicht sicher, ob die ESA überhaupt einen vierten Startversuch unternehmen will oder die Mission einfach abbrechen wird. Noch könnte das Projekt zwar gerettet werden, aber zu welchem Preis?

Der europäische Rover, der nach der englischen Chemikerin Rosalind Franklin benannt wurde – sie hatte die Doppelhelixstruktur der DNA entdeckt –, würde einen großen Fortschritt auf der Suche nach Leben auf dem Mars bedeuten. Denn der NASA-Rover Perseverance, der derzeit ein einstiges Flussdelta im Jezero-Krater erforscht, arbeitet aufwändiger. Er muss Proben ausgraben, sammeln und für eine Analyse zur Erde zurückbringen. Der Rover Rosalind Franklin hingegen untersucht seine Funde direkt vor Ort, ohne dass die Proben zur Erde gebracht werden müssen. Anders als Perseverance und auch der weitere NASA-Rover Curiosity könnte er zudem tiefer in die Marsoberfläche eindringen: Sein Bohrer kann bis zu zwei Meter hinuntergehen – und in dieser Tiefe ist es wahrscheinlicher, dass vermeintliche Spuren von Leben nicht durch die kosmische Strahlung ausgelöscht wurden. »Der ExoMars-Rover wurde speziell aus astrobiologischer Sicht entwickelt«, sagt Melissa McHugh von der University of Leicester. Sie und ihr Team betreuen das Laserspektrometer des Rovers. »Was sich unter der Marsoberfläche befindet, hat biologisch gesehen eine enorme Bedeutung.«