Roter Planet: ExoMars verzögert sich um zwei Jahre

Das Ziel von ExoMars 2020 ist es, in der Marsregion Oxia Planum nach Spuren von Leben zu suchen, das möglicherweise auf dem Mars existierte. Dazu ist der Rover Rosalind Franklin mit einem automatischen Bohrsystem ausgerüstet, das bis in eine Tiefe von zwei Metern in den Marsboden eindringen und Proben entnehmen kann. Dort befinden sich Gesteinsschichten, die vor der energiereichen kosmischen Strahlung und der Sonne geschützt sind. So könnten sich an diesem Ort organische Stoffe erhalten haben, die vielleicht auf ehemaliges Leben zurückgehen. Der Strahlungsbeschuss unmittelbar auf der Marsoberfläche zerstört hingegen organische Stoffe in kürzester Zeit. Sowohl die Landeplattform Kasatschok als auch Rosalind Franklin sind mit einer Vielzahl weiterer Instrumente ausgerüstet, die Auskunft über die Bedingungen in Oxia Planum liefern sollen.

ExoMars 2020 hat jedoch eine noch längere und wechselvolle Geschichte hinter sich, weil ursprünglich die ESA ihre Pläne in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der NASA verwirklichen wollte. Dabei sollte der so genannte »Sky Crane« – der im Jahr 2012 erfolgreich den schweren Rover Curiosity auf dem Roten Planeten absetzte – zum Einsatz kommen und auch den europäischen Rover absetzen. Allerdings strich der damalige US-Präsident Barack Obama der NASA die Finanzmittel dafür, so dass die Kooperation platzte. In ihrer Not, das Programm doch noch zu retten, wandte sich die ESA schließlich an die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos, wo man sich dann bald handelseinig wurde. Dabei stellt Russland die Trägerrakete und die Landeplattform und darf sich dafür an den Untersuchungen mit dem ESA-Rover beteiligen.