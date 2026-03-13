Exoplaneten: Gibt es Leben auf ewig finsteren Monden?

Um für eine dauerhafte Bewohnbarkeit geeignet zu sein, muss die Masse des Exomonds ausreichend groß sein, um eine dichte Atmosphäre mit einem hohen Anteil an Wasserstoff auf lange Zeit festzuhalten. Dazu muss der Mond seinen jupiterähnlichen, massereichen Zentralkörper auf einer Bahn mit hoher Exzentrizität umrunden, damit es zu starken Gezeiteneinwirkungen kommt. Ein solcher Mond könnte für bis zu 4,3 Milliarden Jahre lebensfreundlich bleiben, so die Ergebnisse der Gruppe um Dahlbüdding (zum Vergleich: unsere Erde existiert seit rund 4,6 Milliarden Jahren).

Durch die exzentrische Bahn des Exomonds ändert sich bei seinen Umläufen der Abstand zum Zentralkörper erheblich, was zu extremen Gezeitenkräften führt. Durch diese rhythmischen Änderungen wird der Mond mal gedehnt und kurz darauf wieder zusammengepresst. Dabei entsteht an den Kristallen in den Gesteinen des Mondes durch Reibung viel Wärme, die ausreichen kann, Ozeane aus flüssigem Wasser zu erhalten. Der Wärmefluss aus dem Mondinneren würde ausreichen, das Gestirn ohne Sonne warmzuhalten, obwohl der Exomond der niedrigen Temperatur des interstellaren Raums ausgesetzt ist.

Dann kommt noch die Atmosphäre des Exomonds ins Spiel, ohne die es keine Ozeane aus flüssigem Wasser an der Oberfläche geben kann. Sollte sie zu einem großen Teil aus Kohlendioxid bestehen, wie das bei unserer Nachbarwelt Venus der Fall ist, würden sich bis zu 1,6 Milliarden Jahre lang lebensfreundliche Bedingungen halten, bis der Exomond so weit abgekühlt ist, dass sich das Kohlendioxid als Trockeneis auf der Oberfläche absetzt und die Atmosphäre dadurch kollabiert. Enthält die Gashülle jedoch einen großen Anteil an gasförmigem, molekularem Wasserstoff, könnte dieser durch den Treibhauseffekt die Wärmestrahlung der Mondoberfläche zurückhalten, wodurch diese trotz der ewigen Finsternis warm bleibt. Dass es Leben ohne Licht gibt, wissen wir von Tauchexpeditionen an den Grund der Tiefsee auf der Erde, wo eine vielfältige Tier- und Mikrobenwelt existiert, die niemals einen Sonnenstrahl gesehen hat.