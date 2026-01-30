Exoplanet: Ist das ein Exomond?

Rund 133 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Steinbock (lateinisch: Capricornus) befindet sich der sonnenähnliche Stern HD 206 893. Er gehört zur Spektralklasse F und weist zwei Trabanten auf. Einer von ihnen – ein Brauner Zwerg, der in der wissenschaftlichen Literatur als substellarer Begleiter bezeichnet wird – sorgt derzeit für besonderes Interesse: Um diesen Himmelskörper entdeckte ein Forschungsteam um Quentin Kral vom Observatoire de Paris mittels astrometrischer Messungen einen weiteren Begleiter. Über seine Ergebnisse berichtet das Team im Fachjournal »Astronomy & Astrophysics«. Der neu entdeckte Trabant weist etwa eine halbe Jupitermasse auf. Damit stellt sich jedoch die Frage, ob dies der erste Nachweis eines Exomonds ist. Oder handelt es sich doch um einen Planeten im Umlauf um einen Braunen Zwerg?

HD 206 893 B, so die Bezeichnung des Braunen Zwergs, bewegt sich nicht auf einer geraden Bahn um den Hauptstern. Das ergaben Messungen des Präzisionsspektroskops GRAVITY, welches das Licht aller vier 8-Meter-Teleskope des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte der ESO in Chile kombiniert. Stattdessen ist der Umlaufbahn von HD 206 893 B eine geringe Schleifenbewegung überlagert, die den Braunen Zwerg scheinbar ein wenig hin- und herwackeln lässt.

Dieses Verhalten ließe sich nach Ansicht des Teams um Kral am einfachsten durch einen Begleiter des Braunen Zwergs erklären, der rund eine halbe Jupitermasse oder mehr als die anderthalbfache Saturnmasse aufweist. Er würde den Braunen Zwerg in einem Abstand von 0,22 Astronomischen Einheiten, rund 33 Millionen Kilometern, umrunden. Seine Bahn wäre dabei 60 Grad gegenüber der Umlaufbahn des Braunen Zwergs geneigt. HD 206 893 B selbst umkreist den Hauptstern HD 206 893 A in einer Entfernung von 10,8 Astronomischen Einheiten (10,8-mal der Abstand der Erde zur Sonne) und benötigt für eine vollständige Umrundung rund 30,5 Jahre, vergleichbar mit der Umlaufzeit des Saturn in unserem Sonnensystem.