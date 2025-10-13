Amelia Earharts Wrack: Liegt hier eine Sensation der Luftfahrtgeschichte?

Manche Menschen werden zu Legenden, obwohl sie scheiterten. Robert Falcon Scott (1868–1912) etwa, der 1912 im Wettrennen zum Südpol gegen Roald Amundsen (1872–1928) unterlag und in seinem ergreifenden Tagebuch schilderte, wie seine Kameraden starben, einer nach dem anderen. Am Ende starb auch er selbst. Oder George Mallory (1886–1924) und Andrew Irvine (1902–1924), die im Sommer 1924 als Erste den Mount Everest besteigen wollten und, – das ist bis heute ungeklärt – entweder bevor oder nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, zu Tode kamen. Auch Amelia Earhart gehört in diese illustre Reihe: Ihr spurloses Verschwinden am 2. Juli 1937 nährt bis heute viele Spekulationen.

Amelia Earhart, geboren 1897 in Atchison im Nordosten von Kansas, war 39 Jahre alt, als sie unweit von Howland Island inmitten des Pazifiks ihren letzten Funkspruch absetzte. Neben ihr saß Fred Noonan. Sie war die Pilotin, er ihr Navigator. Beide hatten 44 Tage zuvor, am 20. Mai 1937, in Oakland die zweimotorige Lockheed Electra 10E bestiegen. Earhart wollte als erster Mensch überhaupt die Erde (ungefähr) entlang des Äquators und also auf der bislang längsten Strecke umrunden.

© Fotosearch / Stringer / Getty Images / Archive Photos (Ausschnitt) Earhart und die Electra | Die zweimotorige Maschine war speziell für Langstreckenflüge umgerüstet worden. Bei ihrem ersten Versuch der Weltumrundung kam es auf der zweiten Etappe am 20. März 1937 noch auf der Startbahn in Hawaii zu einem Crash. Am 1. Juni starteten Earhart und Noonan dann erneut – diesmal in östlicher Richtung, von Florida aus über den Atlantik.

Wer, wenn nicht sie? Amelia Earhart hatte es als Frau an die renommierte Columbia University geschafft, wo sie ein Medizinstudium begann, es aber wieder abbrach – unter anderem, weil die praktischen Aspekte des Berufs sie abschreckten. Und weil sie sich mehr für alles Technische interessierte. Nachdem sie 1920 in einem Flugzeug mitfliegen durfte, galt ihre große Leidenschaft der Fliegerei. Sie nahm Flugunterricht, erhielt ein Jahr später als eine der ersten Frauen weltweit die Fluglizenz und kaufte kurz darauf auch ihre eigene Maschine, mit der sie prompt den Höhenrekord für Pilotinnen aufstellte. 1928 machte sie weltweit Schlagzeilen, nachdem sie, nur ein Jahr nach Charles Lindbergh (1902–1974), als erste Frau den Atlantik überquert hatte – wenngleich bloß als Passagierin oder, wie sie selbst es ausdrückte: »Ich war nur Gepäck, wie ein Sack Kartoffeln.« Denn ans Steuer ließ der männliche Pilot sie nicht. 1932 sollte sie aber auch das schaffen: In einer einmotorigen Lockheed Vega flog sie über den Atlantik. Als erste Frau am Steuer.

Pilotin, Frauenrechtlerin, Medienstar

Earhart war eine Pionierin in einer durch und durch maskulinen Welt. Viele ihrer Rekorde erreichte sie nicht als erster Mensch, sondern als erste Frau. Wie bezeichnend, dass sie vor ihrer Hochzeit im Jahr 1931 ihrem Verlobten, dem Publizisten George Putnam (1887–1950), schrieb, sie würde wohl von Zeit zu Zeit einen Ort brauchen, an dem sie sie selbst sein könne. Andernfalls würde sie die Einschränkungen selbst »eines attraktiven Käfigs« wohl nicht ertragen, womit sie die bevorstehende Ehe gemeint haben dürfte.

Earhart war auch eine unideologische, pragmatische, aber wirkmächtige Feministin, die sich, wo immer sie konnte, für die Gleichstellung von Frauen einsetzte. An der Purdue University etwa, wo sie Luftfahrttechnik lehrte, förderte sie in ihrem Amt als erste offiziell bestellte Berufsberaterin für Frauen deren Einstieg in technische Berufe. Die Universität ehrt sie dafür bis heute als Vorbild für Frauen in Wissenschaft und Technik und hütet eine der größten Sammlungen von Briefen, Dokumenten und Fotos von ihr. Anfang November wird Purdue einmal mehr Amelia Earhart und Fred Noonan ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit rücken. Doch dazu später mehr.

Im Jahr 1937 war Amelia Earhart weltberühmt. Sie hatte ihre fliegerischen Abenteuer in mehreren Bestsellern beschrieben und warb in Illustrierten für Mode, Zigaretten und Reisekoffer. Entsprechend groß war das mediale Interesse, als sie zu ihrem Flug rund um die Welt aufbrach – dem zweiten Anlauf übrigens, nachdem ihre Maschine einige Monate zuvor beim Abheben gecrasht war. Nach dem Start in Oakland hatten sie und ihr Navigator die Lockheed Electra zunächst südwärts nach Brasilien und von dort ostwärts entlang des Äquators über Westafrika, Kalkutta und Rangun nach Neuguinea gesteuert. Der größte Teil der Strecke war damit geschafft, vor ihnen lag jetzt »nur« noch der Pazifik. Am Morgen des 2. Juli füllten sie die Tanks mit fast 4200 Litern Benzin und hoben ab. Ihr Ziel lag rund 4100 Kilometer entfernt: Howland Island.

»Amelia down!«

Auf dem nur 2,6 Quadratkilometer großen Eiland hatte man eigens für den Rekordversuch ein provisorisches Flugfeld angelegt; in der Nähe lag zudem ein Schiff der US-Küstenwache vor Anker, das die beiden Flieger per Funk zur Insel lotsen sollte. Regelmäßig erhielten die Männer an Bord der »Itasca« die Statusmeldungen von Earhart und Noonan und gaben ihrerseits Routinemeldungen durch, von denen Earhart allerdings keine einzige quittierte. Im Funkraum des Schiffs begann man allmählich, die berühmte »Lady Lindy«, wie die Zeitungen Earhart in Anlehnung an Charles Lindbergh nannten, für entweder arrogant oder schlicht für unfähig zu halten. Erst später stellte sich heraus, dass Earhart die »Itasca« gar nicht hören konnte. Die Empfangsantenne der Maschine war beim Start in Neuguinea abgerissen; das soll man auf Filmaufnahmen vom Start der Maschine sogar sehen können. Nach rund 19 Stunden Flug über dem Meer und mehreren gescheiterten Versuchen, das Signal des Schiffs aufzufangen, gab Earhart noch einmal ihre Flugrichtung durch. Es war der letzte Funkspruch, der sich eindeutig der Electra zuordnen lässt.

Nur Stunden später startete die bis dahin größte Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt. James Carey, ein junger Journalist an Bord der »Itasca«, schrieb eine Eilmeldung: »Flash news from ship Itasca: ›Amelia down‹«. In den USA unterbrachen Radiosender ihre Programme, Zeitungen machten ihre Titelseiten frei für Schlagzeilen zum Verschwinden Earharts. Zwei Wochen hielt die fieberhafte Suche das Land Atem; bis sie schließlich am 19. Juli eingestellt wurde. Amelia Earhart und Fred Noonan waren verschollen und vermutlich tot.

Gefunden wurden ihre Leichen bis heute nicht. Und so ranken sich zahlreiche Mythen um das Verschwinden der beiden. Manche munkelten, Earhart habe den Absturz überstanden und als Bankerin in New Jersey weitergelebt. Andere spekulierten, dass die beiden nach der Notlandung auf einer japanischen Insel wegen Spionageverdachts festgenommen und getötet wurden. Doch nichts von alledem lässt sich irgendwie beweisen.

Schaffte Earhart doch noch die Notlandung?

Gewiss ist, dass die Kommunikation wegen der abgerissenen Antenne gestört war. Und auch das Navigationssystem, das die beiden zum Schiff und dann zur Insel lotsen sollte, funktionierte nicht einwandfrei. Selbst der erfahrene Navigator Fred Noonan konnte unter solchen Bedingungen kaum ein so winziges Fleckchen Erde wie Howland Island in den Weiten des Ozeans finden. Das wahrscheinlichste Szenario in dieser Lage ist eines, in dem den beiden bei der Suche nach der Insel der Treibstoff ausging, das Flugzeug abstürzte und auf den mehrere tausend Meter tiefen Meeresboden sank.

Die einzige ernstzunehmende Alternative zum Absturz über offenem Meer ist die sogenannte Nikumaroro-Hypothese, benannt nach der gleichnamigen Insel, auf der Earhart im buchstäblich letzten Moment eine Notlandung geglückt sein soll. Die Hoffnung, dort noch Hinweise auf das Geschehen zu entdecken, hat bereits zahlreiche Expeditionen in die Südsee inspiriert – insbesondere unter Federführung der gemeinnützigen Organisation The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR).

Anfang November 2025 starten nun erneut Expertinnen und Experten nach Nikumaroro, diesmal organisiert von der Purdue Research Foundation (PRF) und dem Archaeological Legacy Institute (ALI). Denn auf jener kleinen Insel, ungefähr 650 Kilometer oder 2,5 Flugstunden südöstlich von Howland Island, ist ein neuer Hinweis aufgetaucht. Am Lagunenrand bei der Halbinsel Taraia hat ein amerikanischer Hobbyforscher auf einem Satellitenbild ein rätselhaftes Objekt entdeckt. Das war 2020.