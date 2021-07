Familie: Wie Väter ihre Töchter prägen

»Väter balgen mit ihren Töchtern mehr, werfen sie in die Luft und fordern sie auch heute häufig noch mehr heraus als Mütter«

In vielen Beobachtungsstudien hat man herausgefunden, dass Väter auch anders mit ihren Kindern spielen. Eine Metaanalyse von hunderten Vater-Kind-Studien ergab, dass Väter sich im Spiel mit ihren Kindern anregender verhalten als Mütter. »Väter balgen mit ihren Töchtern mehr, werfen sie in die Luft und fordern sie auch heute häufig noch mehr heraus als Mütter«, schildert die Psychologin Petra Klumb von der Université de Fribourg in der Schweiz.

Ihre Arbeitsgruppe hat untersucht, wie sich der heutige Arbeitsalltag von Vätern auf das Familienleben auswirkt, ein Forschungsprojekt im Rahmen des Central European Network on Fatherhood (CENOF). Dazu hat sie in einem Einzelhandelsunternehmen 75 Väter befragt, die zehn Tage lang Ereignisse und Befinden notiert haben. Die Ergebnisse zeigten, dass Konflikte am Arbeitsplatz eher selten vorkamen. Umgekehrt wurde ein Schuh daraus: »Was Väter mit ihren Kindern erlebten, wirkte auf ihr Arbeitsleben zurück«, sagt Klumb. »Ein bereicherndes Spiel am Abend beflügelt einen Vater in der Arbeit. Beispielsweise nimmt er am nächsten Morgen seine Kollegen und Vorgesetzten viel positiver wahr.«

Und noch etwas verdanken Väter ihren Töchtern, wie Michael Dahl von der Universität im dänischen Aalborg und seine Kollegen herausfanden: Wenn männliche Chefs zum ersten Mal Vater einer Tochter werden, erhöhen sie die Gehälter von Frauen, und zwar um durchschnittlich 3,2 Prozent. Sie taten es ausschließlich dann, wenn das erste Kind ein Mädchen war. Einen Haken hat die Studie allerdings: Was passiert, wenn Jungs geboren werden, haben die Forscher schlicht nicht untersucht.

Wie sehr sich Väter in die Kindererziehung einbringen, hängt unter anderem von der Beziehung zur Partnerin ab. Wassilios Fthenakis, ehemals Direktor am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München, befragte rund 1000 Paare in Deutschland zu ihrem Familienleben. Entscheidend für die Zufriedenheit der Väter war: dass die Bedürfnisse und Werte des Paares in Sachen Partnerschaft, Aufgabenteilung, Rollenvorstellungen und Zärtlichkeit übereinstimmten.

Aber was ist, wenn es keine klassische Vater-Mutter-Kind-Familie gibt? Viele Kinder wachsen allein bei einem Elternteil auf, bei den Großeltern, bei zwei Müttern oder zwei Vätern. Und die Rollenbilder haben sich verändert. Paare unterscheiden nicht mehr in traditionell mütterliche und väterliche Aufgaben, weil oft beide berufstätig sind, berichtet Andreas Eickhorst von der Hochschule Hannover. »Was wir inzwischen wissen, ist, dass beide Geschlechter dieselben Kompetenzen haben – abgesehen vom Gebären und Stillen.«

Die Dreiheit habe zwar eine Bedeutung, sagt der Entwicklungspsychologe, der die Vater-/Mutter-Kind-Interaktion erforscht. Er verweist auf eine Studie der Université de Lausanne. Darin hat sich gezeigt, dass Säuglinge ab dem Alter von drei Monaten mit zwei Personen gleichzeitig interagieren können, erkennbar an den Augenbewegungen. Vorher können sie zwei Interaktionspartner nicht getrennt wahrnehmen. Doch laut Eickhorst spielt es keine Rolle, ob das Vater und Mutter oder auch zwei Mütter sind. »Das Kind erwartet Personen, die da sind, nicht, dass einer davon Geld verdient und der andere kocht.«