Familienplanung: Auch ohne Kinder glücklich

Eine 2023 publizierte Studie der Michigan State University deutet in dieselbe Richtung: Demnach scheinen gewollt Kinderlose ihren Lebensweg nicht stärker zu bedauern als Personen mit Kindern – selbst im hohen Alter nicht. In der Untersuchung wurden Angaben von 1000 Erwachsenen aus dem US-Bundesstaat Michigan ausgewertet. Die Forschenden wollten vor allem die Frage beantworten, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner keine Kinder hatten und sich auch explizit keine wünschten. Gut 20 Prozent der 19- bis 90-jährigen Frauen und Männer fielen in diese Kategorie. »Das sind deutlich mehr, als wir ursprünglich erwartet hätten«, sagt der Psychologe Zachary Neal, der die Studie mit seiner Kollegin Jenna Watling Neal durchgeführt hat.

Die Erhebung enthielt auch eine Aussage zu getroffenen Entscheidungen: »Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich fast nichts ändern.« Die Befragten sollten angeben, wie sehr sie diesem Satz zustimmten. Gewollt Kinderlose machten im Schnitt ziemlich genau an derselben Stelle ihr Kreuzchen wie Väter oder Mütter. »Beide Gruppen würden also rückblickend genauso viel oder wenig anders machen«, betont Neal. »Wir haben uns zudem separat die Teilnehmenden über 70 angesehen: Für sie gilt exakt dasselbe.« Im Grunde ist das erstaunlich. »Wer keinen Nachwuchs möchte, bekommt häufig zu hören: Du wirst das wahrscheinlich irgendwann bereuen«, sagt Neal. »Wir finden dafür aber keinerlei Anhaltspunkte.«

Hier zu Lande bleiben etwa 22 Prozent aller Frauen kinderlos. Deutschland liegt damit im europäischen Vergleich an der Spitze: In Frankreich, Portugal oder auch den meisten skandinavischen Ländern sind es lediglich 12 bis 15 Prozent. Seit 1990 hat dieser Anteil in der Bundesrepublik zunächst kontinuierlich zugenommen, ist seit einigen Jahren jedoch relativ konstant. Allerdings basieren die neueren Zahlen ein Stück weit auf Schätzungen. Wirklich exakt lässt sich die Kinderlosenquote nämlich nur für Frauen jenseits der Wechseljahre bestimmen. Davor ist es schließlich immer noch möglich, Nachwuchs zu bekommen.

»Manche schieben auch die Entscheidung immer wieder auf, rutschen dann in die Kinderlosigkeit hinein und arrangieren sich damit« Soziologin Nicole Hiekel, Max-Planck-Institut für Demografische Forschung in Rostock

Wie viele Frauen (oder auch Männer) tatsächlich keine Kinder wollen, ist schwer zu sagen. »Die Einstellung zu dieser Frage kann sich im Lebenslauf wandeln«, betont Nicole Hiekel, Leiterin der Forschungsgruppe »Geschlechterungleichheiten und Fertilität« am Max-Planck-Institut für Demografische Forschung in Rostock. »Manche schieben die Entscheidung immer wieder auf, rutschen dann in die Kinderlosigkeit hinein und arrangieren sich damit. Umfragen liefern daher in der Regel zu hohe Werte.« Dennoch ist unstrittig, dass es einen erheblichen Anteil von Menschen gibt, die sich ganz bewusst für ein Leben ohne Nachwuchs entscheiden.

Den Gründen ist eine 2023 veröffentlichte Studie an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach nachgegangen. Die Sozialwissenschaftlerinnen Annkatrin Heuschkel und Claudia Rahnfeld hatten über soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram nach Frauen zwischen 18 und 45 Jahren gesucht, die von sich sagten, noch nie einen Kinderwunsch verspürt zu haben. Die Antworten der 1100 Frauen sind zwar nicht repräsentativ, geben aber einen Einblick in die Motive, sich gegen Kinder zu entscheiden.

Warum manche Frauen lieber keine Kinder wollen

Eine mutmaßliche Ursache konnten die Forscherinnen nicht bestätigen: dass gewollt kinderlose Frauen schlicht keinen geeigneten Partner haben. »Nur acht Prozent der Teilnehmerinnen gaben das als Grund an«, sagt Rahnfeld. »70 Prozent lebten in einer festen Beziehung, und die meisten waren sehr zufrieden darin.« Eine erfüllte Partnerschaft kann sogar ein Beweggrund sein, keine Kinder in die Welt zu setzen: Es läuft zwischen uns doch so gut, warum sollten wir das gefährden? Mehr als 50 Prozent der Befragten begründeten ihren Entschluss auf diese Weise.