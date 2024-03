Fastenkuren: Was passiert im Körper, wenn man sieben Tage nichts isst?

Es ist Fastenzeit. Zumindest in christlichen Gegenden verzichten viele Menschen von Aschermittwoch bis Ostersonntag auf bestimmte Nahrungsmittel und Getränke. Was einst als Überlebensmechanismus bei knappem Nahrungsangebot entstand, wurde irgendwann bewusst praktiziert – aus religiöser, kultureller oder gesundheitlicher Überzeugung. In fast allen Weltreligionen gibt es klar geregelte Fastenzeiten. Doch während die einen tatsächlich aus religiösen Beweggründen fasten, wollen andere dadurch eher überschüssige Pfunde verlieren, den Körper reinigen oder sich in Selbstdisziplin üben. Es gibt spezielle Fastenkuren oder auch Fastendiäten wie das so genannte Intervallfasten. Was ist über die biologischen Auswirkungen einer längeren Kalorienrestriktion bekannt? Ist der Nahrungsverzicht tatsächlich so gesund, wie oft behauptet wird?

Das hat sich eine Forschungsgruppe aus Deutschland, Großbritannien, Dänemark und Norwegen jetzt genauer angeschaut und die Ergebnisse im Fachmagazin »Nature Metabolism« publiziert. Demnach verliert der Körper beim vollständigen Nahrungsverzicht nicht nur Gewicht; auch der molekulare Stoffwechsel verändert sich umfassend. Fasten habe allerdings nur dann einen gesundheitsförderlichen Effekt, wenn man mindestens drei Tage komplett auf Nahrung verzichte, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Aus früheren Untersuchungen ist bereits bekannt, dass der menschliche Körper während längerer Fastenperioden den Energiestoffwechsel stufenweise auf andere Quellen umstellt: etwa von Zucker auf körpereigene Reserven wie Fett. Abgesehen davon weiß man bislang aber wenig darüber, wie der Körper es schafft, mitunter mehrere Tage ohne jegliche Nahrung auszukommen. Neue Analysetechniken ermöglichten es den Forschenden nun, die Veränderungen von rund 3000 verschiedenen Proteinen im Blut zu messen.