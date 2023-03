Beobachtungstipps: Spaziergang im nahen Sternhaufen Melotte 111

Manche Sternhaufen erscheinen am Himmel sehr ausgedehnt und fallen uns deshalb zunächst gar nicht als solche auf. Im Sternbild Stier entspricht der ­offene Sternhaufen der Hyaden dem v-förmigen Kopf des gehörnten Tiers. Auch die Figur des Perseus besteht aus einer lockeren Ansammlung noch recht junger Sterne. Weitaus weniger bekannt ist der Fall des unscheinbaren Frühlingssternbilds Haar der Berenike (lateinisch: Coma Berenices). Das nach einer ägyptischen Königin benannte Sternbild ist auch wegen seines Reichtums an Galaxien bekannt. Doch um den ­Coma-Galaxienhaufen soll es hier nicht gehen, sondern um den lockeren, nahen Sternhaufen, der das Sternbild dominiert. Der britische Astronom Philibert Jacques Melotte (1880–1961) verzeichnete ihn in seinem im Jahr 1915 erschienenen Katalog unter der Nummer 111, und gemäß der im Jahr 1931 publizierten Liste des schwedischen Astronomen Per Collinder (1890–1975) trägt er die Bezeichnung Cr 256.

Dank des großen Winkeldurchmessers des Haufens von zehn Grad genügt zur Beobachtung ein kleines, handliches Fernglas mit weitem Gesichtsfeld und maximal achtfacher Vergrößerung. Hiermit können Sie Melotte 111 quasi freihändig, ohne Stativ, mit den Augen erwandern. Aber schon ohne jede optische Hilfe sind hier in einer dunklen Nacht rund ein dutzend Sterne heller als 6 mag (siehe »Kurz erklärt«) sichtbar. Ein Fernglas offenbart, dass es sich nicht um eine zufällige Ansammlung handelt. Vielmehr zeigt sich nun ein Teppich von weiteren 40 bis 50 Sternen bis zu einer Grenzhelligkeit von 9 mag – ganz so, wie andere lockere Sternhaufen gewöhnlich im Teleskop erscheinen. Besonders Scharfsichtige können im Fernglas die subtilen Farbunterschiede zwischen den hellsten Sternen wahrnehmen, von denen die meisten weiß oder gelb erscheinen. Und einige Haufenmitglieder haben sich bereits zu Roten Riesen entwickelt und leuchten daher in einem orange­farbenen Licht.

Mit Hilfe des Weltraumobservatoriums Gaia konnte ein Forscherteam innerhalb eines Radius von fünf Grad um das Haufen­zentrum rund 150 Mitglieder mit Massen zwischen dem 0,06-Fachen und dem 2,3-Fachen der Sonnenmasse identifizieren. Die mittlere Distanz der Sterne beträgt 283 Lichtjahre. Zudem ergaben die Untersuchungen, dass dieses Sternennest mit 800 Millionen Jahren nahezu doppelt so alt ist wie bislang angenommen.