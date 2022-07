Felix von Luschan: Jäger der geraubten Bronzen

Ziemlich am Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn, in den Jahren 1881 und 1882, nahm Luschan an zwei österreichischen archäologischen Expeditionen nach Lykien und Karien in Kleinasien teil. In einem Brief an seine Frau beschrieb der Expeditionsleiter Otto Bendorf (1838–1907) den 27-Jährigen. Luschan sei ein »außerordentlich vielseitiger Mensch« und »angenehmer Gesellschafter«, meinte der deutsche Archäologe. »Er sammelt alles, wie er denn alle Wissenschaften, Künste und Handwerke in sich vereinigt«, notierte Bendorf anerkennend. »Sehr in die Tiefe kann es dabei kaum gehen. Ich würde sagen, er macht immer wissenschaftliche Männchen.« Dennoch prophezeite er dem jungen Kollegen, »dass er eine sehr gute Carriere machen wird, ohne viel danach zu streben.«

Aus dem Mediziner wurde ein Archäologe

Und Felix von Luschan machte Karriere. Bereits während seines Medizinstudiums betreute er die Sammlung der Wiener Anthropologischen Gesellschaft. 1878, im Jahr seiner Promotion zum Doktor der gesamten Heilkunde, nahm er, gerade mal 24 Jahre alt, als offizieller Vertreter Österreichs an einem Anthropologenkongress teil, der anlässlich der Weltausstellung in Paris stattfand. An der Medizinischen Fakultät der Universität Wien habilitierte er sich 1882 in »Physischer Ethnographie« mit einem Vortrag über »Die physischen Eigenschaften der wichtigsten Menschenracen«, den er mit der für seine Epoche doch erstaunlichen These schloss, dass »alle Raceunterschiede nur bedingt sind durch die Verschiedenheit physikalischer Einwirkungen auf ursprünglich gleichartige Menschen«. Dieser Auffassung blieb er ein Leben lang treu. Zwei Jahre vor seinem Tod veröffentlichte Felix von Luschan ein populärwissenschaftliches Büchlein mit dem Titel »Völker, Rassen, Sprachen«. Darin fasste er die Erkenntnisse seiner lebenslangen Forschung in zehn Punkten zusammen. Allen voran: »Die gesamte Menschheit besteht nur aus einer einzigen Spezies: Homo sapiens.« Sowie: »Es gibt keine ›wilden‹ Völker, es gibt nur Völker mit einer anderen Kultur als die unsere.«

»Wenn wir feststellen, dass Schädel aus einem Unrechtskontext stammen, müssen wir eine angemessene Lösung finden« (Bernhard Heeb, Kustos am Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin)

Während seiner rund fünf Jahrzehnte dauernden Laufbahn als Wissenschaftler war Felix von Luschan als Arzt, Anthropologe, Archäologe, Ethnograf, Urgeschichtler, Linguist, Musikforscher und natürlich Museumsleiter in Personalunion tätig. Dabei machte er selten »wissenschaftliche Männchen«. Doch mit einer Beobachtung lag Otto Bendorf schon richtig: Sein Assistent sammelte tatsächlich alles. Das Wiener Weltmuseum, einst als Museum für Völkerkunde bekannt, besitzt allein von der ersten archäologischen Expedition nach Lykien 1881 insgesamt 59 Objekte, die der Arzt und Ethnograf heimgebracht hatte. Darunter Kleidungsstücke, Werkzeuge, Hufbeschläge, Gefäße aus Holz und Ton sowie Schmuckstücke. Darüber hinaus legte Luschan umfangreiche Sammlungen der lykischen Flora und Fauna an, die er den zuständigen Wiener Stellen übergab. So kündigte er dem Direktor des k. u. k. naturhistorischen Hofmuseums von der Expedition des folgenden Jahres brieflich »einige Gläser mit allerhand Getier« an. Die eingelegten Salamander, Schlangen und Skorpione lagern heute noch in den verschiedenen Sammlungen des Museums.

Luschan brachte von diversen Ausgrabungen auch archäologische Objekte mit. 1936 übergab seine Witwe Emma von Luschan (1864–1941) über 60 Stücke aus dem Nachlass ihres Mannes an das Wiener Institut für Klassische Archäologie. Darunter befanden sich zyprische Gefäße aus dem 2. Jahrtausend v. Chr., mykenische Kannen, eine korinthische Trinkschale, Lampen aus hellenistischer und römischer Zeit, ein Widderkopf aus Terrakotta sowie eine lebensgroße Hand aus Marmor. Luschan hatte die Objekte aus dem Fundzusammenhang genommen und über Jahrzehnte in der Villa Felicitas aufbewahrt, dem idyllischen Feriendomizil der Eheleute am Millstätter See in Kärnten.