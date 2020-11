Gesunde Ernährung: 9000 Jahre Training fürs Immunsystem

Während der Gärung lockern verschiedene Mikroben wie etwa Milchsäurebakterien und Hefen die Zellwände von Gemüse auf, was Weißkohlsorten oder Bohnen besser verträglich macht; zudem werden Proteine zerlegt, das Essen wird also quasi vorverdaut. Auch Milch ist besser bekömmlich, wenn sie als gesäuertes Produkt auf den Tisch kommt, unter anderem, weil sie weniger Laktose enthält, die manchen Menschen Bauchschmerzen bereitet. Bei der Reifung von Sauerteig bauen Mikroben wie Lactobacillus sanfranciscensis Gluten und so genannte »Fodmaps« ab – »fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols«, also fermentierbare Mehrfach-, Zweifach-, Einfachzucker und mehrwertige Alkohole. Gluten und Fodmaps gelten als mögliche Auslöser für die so genannte Weizenunverträglichkeit.

Das Potenzial von Fermentiertem könnte aber über eine bessere Verdaulichkeit und den verfeinerten Geschmack hinausgehen. Vor allem zu milchsauer vergorenen Milchprodukten wie Jogurt und Kefir gibt es neben Zell- und Tierstudien viele Beobachtungsstudien und einige kleine Interventionsstudien. So reduziert der Konsum von Jogurt möglicherweise das Risiko, an Diabetes zu erkranken. Eine Metaanalyse mit rund 3000 Probanden aus dem Jahr 2019 zeigte etwa, dass Jogurtkonsum Blutzucker und den HbA1c-Wert senkt. Jedoch: »Ob tatsächlich Fermentationsprodukte dafür ursächlich sind oder andere Ernährungs- oder Lebensstilfaktoren, das ist nicht sicher beurteilbar«, sagt Stefan Kabisch, Mediziner am Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE). Denn Menschen, die Jogurt essen, haben ein insgesamt gesünderes Ernährungsmuster, sie treiben mehr Sport und rauchen weniger.