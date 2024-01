Ameisen-Gummi: Feuerameisen bilden lebendes, exotisches Material

Das Ergebnis ist eine Art Biomaterial, das vollständig aus den verketteten Körpern der Ameisen besteht – und das man mit den gleichen Methoden untersuchen kann wie Gummi oder Holz. Nur sollte man dies nicht ohne geeignete Schutzkleidung tun. Weil aber die Ameisen individuell auf Kräfte und Spannungen reagieren können, hat der Ameisenwerkstoff eine Reihe von ungewöhnlichen Eigenschaften, die man sonst nur bei sehr exotischen Stoffen findet. Schon 2016 stellte ein Team um Michael Tennenbaum vom Georgia Institute of Technology in Atlanta bei Versuchen fest, dass die Ameisenklumpen gleichzeitig elastisch wie Gummi und dehnbar wie Kaugummi sind – und umso gummiartiger werden, je mehr Ameisen sie enthalten.

Die Flöße, die die Ameisen in Wasser bilden, sind im Prinzip Membranen aus zwei Schichten von Ameisen. Das Team um Chen ließ die Tiere Flöße zwischen zwei schwimmenden Holzstäben bauen, von denen einer an Sensoren angeschlossen war, um die Kräfte durch die Ameisenmembran zu messen. Dabei zeigte sich, dass das Floß zwar reißen kann, die Ameisen Risse im Floß jedoch gezielt flicken – so dass die Membran selbstheilend ist. Die bemerkenswerteste Eigenschaft war jedoch, dass das Floß weder dünner noch schmaler wurde, wenn die Arbeitsgruppe es dehnte. Die Ameisen sortierten sich einfach um. In Materialeigenschaften gesprochen, hat das Floß eine Poissonzahl von Null: Eine Spannung in einer Raumrichtung verursacht keinerlei Zug in den anderen Raumrichtungen. Nur wenige exotische Werkstoffe können das.