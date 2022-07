Fichtensterben in Deutschland: Der Brotbaum verdurstet

Hitze, Trockenheit, Waldbrände: Auch der Sommer 2022 hat in Deutschland schon wieder Bilder geliefert, wie man sie früher eher aus dem Mittelmeerraum kannte. Vielen Bäumen ist anzusehen, dass sie diese Bedingungen nicht sonderlich gut vertragen. Zumal sich die Extreme in letzter Zeit so sehr häufen, dass sich die Pflanzen kaum noch davon erholen können. Vor allem die Fichte (Picea abies) hat in etlichen Regionen Deutschlands spätestens ab 2018 massiv unter der Kombination aus Wassermangel, hohen Temperaturen und Borkenkäferattacken gelitten. Großflächig haben sich einst dunkelgrüne Nadelforste zunächst in Baumfriedhöfe voll dürrer, brauner Skelette verwandelt. Und dann in riesige Kahlschläge, auf denen der mühsam nachgepflanzte Baumnachwuchs ums Überleben kämpft. Viele Experten bezweifeln inzwischen, dass die Fichte in der deutschen und mitteleuropäischen Forstwirtschaft überhaupt noch eine große Zukunft hat.

Damit trifft das Verhängnis ausgerechnet den »Brotbaum« der deutschen Forstwirtschaft. Welche wirtschaftliche Bedeutung diese eine Art hat, zeigen die Daten der letzten Bundeswaldinventur aus dem Jahr 2012. Damals war demnach etwa ein Viertel der Waldfläche in Deutschland mit Fichten bestanden, und diese Bäume lieferten sogar rund die Hälfte des genutzten Holzes. Neuere Zahlen wird erst die nächste Bundeswaldinventur liefern, deren Datenerhebung bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll. »Der Anteil der Fichte am genutzten Holz dürfte aber eher noch zugenommen haben«, schätzt Andreas Bolte vom Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. Denn auch das Holz der zahllosen abgestorbenen oder geschädigten Fichten lässt sich für manche Zwecke ja durchaus noch verwenden. Und davon ist in den letzten Jahren mehr als reichlich angefallen.

Das Ausmaß der Schäden lässt sich erahnen, wenn man einen Blick in den Waldmonitor der Naturwaldakademie wirft. Mit Hilfe von Satellitendaten haben die dortigen Experten zusammen mit der Firma Remote Sensing Solutions GmbH zum ersten Mal eine in Fachkreisen viel diskutierte Baumartenkarte von Deutschland erstellt. Darauf kann man nicht nur sehen, auf welchen Flächen welche Art überwiegt. Das Team hat auch analysiert, wie sich die Bestände zwischen 2016 und 2020 entwickelt haben. Und da hat sich gerade in den Nadelwäldern einiges getan. So hat Nordrhein-Westfalen in diesem Zeitraum mehr als zehn Prozent der mit Fichten, Kiefern und Co bestandenen Flächen eingebüßt. In Sachsen-Anhalt und Hessen sind es jeweils mehr als acht Prozent. Gerade die Fichtenreinbestände hat es dabei besonders schwer getroffen.