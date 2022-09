Fischsterben: Die Katastrophe in der Oder war absehbar

Dass die Kontrollen nicht ausreichend sind, sieht auch Professor Skubała so: »Die ökologische Katastrophe an der Oder hat gezeigt, dass das komplette System des Umwelt- und Gewässerschutzes in Polen nicht funktioniert. Flüsse gehören hier in den Verantwortungsbereich des Ministeriums für Infrastruktur. Das ist falsch. Flüsse sind Teil der Natur und sollten als solche in den Bereich des Ministeriums für Umwelt fallen«, sagt der Biologe. »Die Regierung sieht in Flüssen kein komplexes Ökosystem, sondern nur eine große Menge Wasser, die für den Transport von Gütern nützlich ist.«.

Nicht nur die Oder befindet sich in einem schlechten Zustand. Laut einem Bericht des Hauptinspektorats für Umweltschutz (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GOŚ) wurden im Rahmen einer diagnostischen Überwachung von 2014 bis 2019 insgesamt 4585 Oberflächengewässer bewertet, die meisten davon in den Flusseinzugsgebieten von Weichsel und Oder. Nur 50 (1,09 Prozent) Gewässer erreichten einen guten Zustand, 4535 (98,9 Prozent) bewertet die Behörde als schlecht. Schlecht bedeutet hier, dass das Gewässer einen von mehreren Parametern nicht erfüllt – dazu zählen nicht nur chemische oder physikalische Werte, sondern auch die Artenvielfalt. Bezeichnenderweise wiesen die GIOŚ-Inspektoren in ihrem Bericht für 2019 darauf hin, dass die geplante Kontrolle gar nicht überall möglich war – weil insgesamt 111 der Gewässer kein oder zu wenig Wasser führten.

Wasser ist in Polen knapp

Tatsächlich ist Polen eines der wasserärmsten Länder Europas: Laut einem Bericht der Heinrich-Böll-Stiftung lag der Jahresdurchschnitt der Wasserressourcen pro Kopf zwischen 1946 und 2016 in Europa bei 5000 Kubikmetern Wasser, während es in Polen nur 1800 Kubikmeter waren. Durch Dürreperioden verursachte niedrige Flussstände bedeuten auch, dass weniger Wasser da ist, um Schadstoffe zu verdünnen – eine tödliche Kombination.

»Studien zeigen, dass sich 97 Prozent unsere Flüsse in einem schlechten Zustand befinden. Und dabei ist die Situation sogar besser als in der Vergangenheit, weil es nun wenigstens teilweise Kontrollen der kommunalen und industriellen Abwässer gibt«, sagt Professor Skubała. »Wir haben das 21. Jahrhundert und kippen immer noch unsere Abwässer in die Flüsse. Ideen wie die saubere Industrie sind eben nur das: Ideen.« Die nächste ökologische Katastrophe also nur eine Frage der Zeit? Auch in anderen Flüssen sei im Sommer längst ein Fischsterben auf Grund von Sauerstoffmangel zu beobachten; ebenso Algenblüten, wenn auch in geringerem Ausmaß als bei der Katastrophe in der Oder.

Erst im Februar hatte die EU-Kommission angekündigt, Polen wegen Nichteinhaltung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu verklagen. Demnach verfügten in Polen »mehr als 1000 Gemeinden über keine Kanalisation für die Sammlung ihrer kommunalen Abwässer, was bedeutet, dass das Abwasser unbehandelt direkt in Flüsse, Seen oder in das Meer eingeleitet wird.«

Welche Lehren werden nun aus der Katastrophe gezogen? Der stellvertretende Minister für Infrastruktur, Marek Gróbarczyk, hat jüngst angekündigt, ein Gesetz zur Revitalisierung der Oder auf den Weg zu bringen, das unter anderem die Beschleunigung von Entscheidungsverfahren, Investitionen und finanzielle Hilfen vorsieht – sowie den Bau von Staustufen zur Verbesserung der Wasserverhältnisse.