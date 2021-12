Flug LANSA 508: Die Frau, die aus 3000 Metern stürzte

© Getty Images / Bettmann (Ausschnitt) Eine Lockheed L-188 Electra | Das Flugzeug, hier bei der Demonstration des neuen Modell Ende der 1950er Jahre, gehörte zu den letzten Passagiermaschinen, die noch auf Turboprop-Antrieb setzten. Sie war vor allem auf Kurz- und Mittelstrecken unterwegs, ab Mitte der 1970er vor allem im Frachtbetrieb.

In Herzogs Film fährt die Kamera von außen durch die Glastüren der Abflughalle des Flughafens Lima hinein und eröffnet den Blick auf eine Schicksalsgemeinschaft. Denn Herzog und Koepcke trennte vor 50 Jahren nur wenig Glück voneinander. »Ich erinnere mich noch an den Jubel all dieser Passagiere«, erzählt Herzog in seiner Doku, für die er Juliane Koepcke noch einmal an den Schauplatz des Unglücks brachte, »dicht gedrängt alles, auf einmal: ›Wir 92, wir kommen mit, wir schaffen es an Weihnachten nach Hause‹.« Doch als der LANSA-Flug 508 kurz darauf in eine dichte Gewitterfront geriet, verwandelte sich der Jubel in die Schreie, an die sich Koepcke deutlich erinnert. Sie erzählt Herzog davon auf einem Platz mit derselben Nummer sitzend wie damals beim Unglück: F19, Fensterplatz in der vorletzten Reihe. »Es war wirklich beängstigend, die Wolken strichen geradezu um das Flugzeug, wie lebendige Wesen, es war pechschwarz, pausenlos von Blitzen erhellt.«

»Ein grelles, blendend weißes Licht auf der Tragfläche«

In ihrem 2011 erschienenen Buch »Als ich vom Himmel fiel« beschreibt Koepcke die »unsichtbare Macht«, die an dem Flugzeug rüttelte, »als sei es ein Spielzeug«. Aus den Gepäckablagen, die damals nicht wie heute geschlossen waren, ergoss sich ein »wahrer Regen aus Taschen, Blumen, Paketen, Spielzeug, verpackten Geschenken, Jacken und Kleidern«. Dann sah Koepcke »ein unwahrscheinlich grelles, blendend weißes Licht auf der rechten Tragfläche«. Möglicherweise war es ein Blitz, der in einen der Motoren der rechten Tragfläche einschlug, vielleicht auch eine Explosion in dem durch die Turbulenzen überlasteten Flugzeug.

»Jetzt ist alles aus«, soll Koepckes Mutter neben ihr noch gesagt haben, dann fiel das Flugzeug in einen Sturzflug. »Was ich niemals vergessen werde, waren die Geräusche«, erzählt Koepcke von ihren traumatischen Erlebnissen in einem Podcast-Beitrag Jahrzehnte später, »das irrsinnige Kreischen der Leute in höchster Todesangst zusammen mit dem Brausen der abstürzenden Maschine und dem Dröhnen der Motoren, es füllte meine Ohren total aus.« Medienberichten zufolge verriet der später gefundene Flugschreiber den Ermittlern, dass die Maschine in etwa 3000 Meter Höhe auseinanderbrach. Auf Werner Herzog geht die Formulierung zurück, sagt Koepcke, dass nicht sie das Flugzeug verließ, sondern das Flugzeug sie. Alles um sie herum war vom einen auf den anderen Augenblick nicht mehr da.

»Ich war plötzlich draußen, außerhalb der Maschine und befand mich in der Luft im freien Fall«, sagt sie. »Ich hing mit dem Kopf nach unten, festgegurtet an der Sitzbank und sah den Wald sich unter mir drehen.« Der Gurt habe ihr den Magen zugedrückt und sie habe keine Luft bekommen, während der Wind in ihren Ohren sauste. »Ich sehe den Wald noch unter mir, grasgrün wie Brokkoli«, beschreibt sie das grüne Meer des Dschungels, auf das sie kopfüber zuraste. Kurz darauf muss sie ohnmächtig geworden sein. An den Aufprall auf das dichte Blätterdach des Urwaldes erinnert sie sich nicht.