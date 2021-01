Fluiddynamik: Geheimnisvolle Turbulenz

Dafür konnte Irvine zwei andere Größen identifizieren, die in realen Fluiden eine wichtige Rolle spielen: die Windungen und Verdrehungen eines Wirbels. Stellen Sie sich dazu einen geraden Schlauch vor, der die Länge eines geraden Vortex (etwa eines Tornados) darstellt. Der Schlauch kann sich dabei um sich selbst winden – im Extremfall kann er sich sogar aufrollen. Unabhängig davon lassen sich aber auch die Enden des Schlauchs in entgegengesetzte Richtungen verdrehen, selbst wenn der Schlauch dabei gerade bleibt.

Die Helizität ist aus mathematischer Sicht ein topologisches Merkmal, was sie auf den ersten Blick sehr stabil macht. Topologen klassifizieren Objekte nach globalen Eigenschaften, die sich nicht verändern, wenn man einen Körper verformt, ohne ihn zu zerreißen. Ein Beispiel dafür ist die Anzahl der Löcher, die eine geometrische Figur besitzt, oder eben die Anzahl der Knoten und Verschlingungen von Wirbeln.

Windungen und Verdrehungen sind hingegen geometrische Merkmale. Während topologische Eigenschaften ein ganzes Objekt charakterisieren, betreffen geometrische Merkmale nur einen bestimmten Bereich des Körpers, etwa die Krümmung einer Oberfläche an einer Stelle.

Laden... © Samuel Velasco / Quanta Magazine, nach Scheeler, M.W. et al.: Complete measurement of helicity and its dynamics in vortex tubes . Science 357, 2017; Foto oben: William Irvine, Irvine Lab, University of Chicago; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Ringförmige Wirbel | Man kann einen gewöhnlichen Rauchring nutzen, um die Topologie von Wirbeln zu untersuchen – unabhängig davon, ob sie sich in Flüssigkeiten wie Wasser oder in der Luft bilden. Meist zerfallen diese Phänomene allerdings zu schnell, um sie genau zu analysieren. Anders ist es beim »Blob« in Irvines Labor.

Windungen, Verschlingungen und Knoten in Wirbeln

Vor Irvines Veröffentlichung hatten bereits andere Forscher vorgeschlagen, Windungen und Verdrehungen zusammen mit Verschlingungen und Knoten zu berücksichtigen, um ein allgemeineres Maß für die Komplexität eines Wirbels zu definieren. Sie hofften, das neue Maß könne zu einem Erhaltungssatz führen.

Genau das gelang dem Physiker: Er bewies, dass die gesamte Anzahl von Knoten, Verschlingungen und Windungen – ohne Verdrehungen – in einem viskosen Fluid erhalten bleibt. Damit schuf er eine neue Art kombinierter Helizität aus diesen drei Größen. Die Verdrehungen fallen dabei heraus, da sich eine Windung immer in eine Verdrehung umwandeln lässt: Zieht man etwa einen aufgewickelten Schlauch gerade, dann ist dieser automatisch verdreht.

Mit seiner Arbeit beantwortete Irvine nicht nur, wie sich die Helizitätserhaltung in der realen Welt darstellt, sondern auch, wie Wirbel ihre Rotationsenergie und ihr Drehmoment an ihre Umwelt abgeben. »Man muss Williams Stil als Experimentalphysiker wirklich bewundern«, lobt ihn Lathrop. »Es ist beeindruckend, einen so neuartigen Aufbau zu schaffen und ihn so zu bearbeiten, dass man tatsächlich aussagekräftige Antworten erhält.«

In Interviews präsentiert sich der inzwischen 40-jährige Forscher freundlich – selbst wenn er etwas verschroben wirkt, was durch seine turbulente Frisur verstärkt wird. »Er hat seltsame Ideen, die zunächst keinen Sinn zu machen scheinen, aber am Ende lerne ich immer etwas«, sagt sein momentaner Doktorand Ephraim Bililign. Als Beispiel führt er Irvines Vorschlag an, er solle versuchen, Seifenfilmen neue Verhaltensweisen abzugewinnen – ein Projekt, das sich als nicht realisierbar erwies. Doch es führte direkt zu Bililigns gegenwärtiger Arbeit mit wirbelnden, mikroskopischen, magnetischen Würfeln in einer Seifenfilmsuspension, die zahlreiche unerwartete Eigenschaften besitzen. Sonst ist Irvine bei der Arbeit recht in sich gekehrt, fast schon geheimnisvoll – seine Studenten wussten beispielsweise nicht, dass er Pilot ist.

Laden... © mit frdl. Gen. von Ephraim Bililign, Irvine Lab, University of Chicago (Ausschnitt) Wirbelnde Tropfen | Irvines Forschungsgruppe nutzt winzige, magnetische Partikel, um eine neuartige, zweidimensionale Flüssigkeit herzustellen, die Tröpfchen mit einzigartigen Eigenschaften bildet.

Seine breit gefächerte Interessen spiegeln sich in der Vielzahl der Projekte wider, die derzeit in seinem Labor stattfinden. Zusätzlich zu den Arbeiten über Wasserwirbel beschäftigt er sich mit topologischer Mechanik, bei der es darum geht, quantenähnliche Eigenschaften in klassischen Systemen herauszuarbeiten, die aus identischen rotierenden Objekten bestehen.

Zum Beispiel gelang es ihm und seinen Studenten, eines der Merkmale so genannter topologischer Isolatoren nachzustellen. Diese neuartige Materialklasse ist eine Mischung aus extrem gutem Leiter und Isolator: Während das Innere des Materials keinerlei Stromfluss zulässt, können sich die Elektronen am Rand nahezu widerstandsfrei in eine Richtung bewegen. Irvine und seine Kollegen imitierten dieses äußerst ungewöhnliche Verhalten, indem sie zahlreiche Kreiselinstrumente so anordneten, dass sie Schallwellen bestimmter Frequenzen nur am Rand des Systems und bloß in eine Richtung leiteten. Grob lässt sich das wie folgt erklären: Die rotierenden Teilchen neigen dazu, die Vibrationen, aus denen die Schallwellen bestehen, nach außen zum Rand hin und in eine bestimmte Richtung zu lenken, was das seltsame Verhalten zur Folge hat.

Der Forscher hat darüber hinaus verschiedene magnetische Teilchen mit Flüssigkeiten gemischt, wodurch Fluide entstanden, die eine ungewöhnliche Viskosität aufweisen: Es ist, als besäße die Flüssigkeit keine Reibung. Wellen können sich daher über die Oberfläche bewegen, ohne Energie zu verlieren – so wie in einigen quantenmechanischen Systemen.

Der Vorteil der Experimente von Irvine und seinem Team ist, dass die von ihnen untersuchten Materialien viel besser zu verstehen, zu erschaffen und zu untersuchen sind als die quantenmechanischen Varianten, die sie imitieren. Daher ist der Physiker davon überzeugt, derartige Experimente könnten eines Tages dabei helfen, quantenmechanische Probleme zu beleuchten. »Die originalen Versionen sind chaotisch und kompliziert«, erklärt er. »Ich möchte herausfinden, was das Minimum ist, das man braucht, um die gleichen Verhaltensweisen zu erhalten.«

Die Leitung eines großen Arbeitsbereichs hat Irvine bisher nicht davon abgehalten, seine eigenen kleinen Experimente durchzuführen. Dafür nutzt er einen winzigen Raum außerhalb des Hauptlabors, der als Lager gekennzeichnet ist. Dort sind ein paar hundert Kreisel auf dem Boden verstreut. »Sie verhalten sich wie eine Flüssigkeit«, äußert er begeistert. »Sie sind für mich die Quelle vieler guter Ideen.« Als das Labor wegen der Covid-Pandemie vorübergehend geschlossen wurde, nahm Irvine die Kreisel mit nach Hause, um in seinem Wohnzimmer weiter zu experimentieren.

Doch momentan sind es die Turbulenzen, die in seinem Labor die meiste Aufmerksamkeit beanspruchen. Nachdem es Irvine und Matsuzawa gelungen war, kontrollierte Wirbel zu schaffen, begannen sie vor vier Jahren neue Experimente mit diesen spannenden Phänomenen. Sie schossen unterschiedlich viele ringförmige Wirbel verschiedener Frequenzen in den Tank und brachten sie dazu, sich auf interessante Weise zu verbinden. Manchmal erzeugten sie dabei turbulente Bereiche, aber diese verschwanden schnell wieder.

Eines Tages probierten Irvine und Matsuzawa eine würfelförmige Tragfläche aus, die acht ringförmige Wirbel hintereinander produzierte. Die Ringe strömten an einer einzigen Stelle zusammen, und plötzlich blieben die daraus entstehenden Turbulenzen für einige Augenblicke bestehen. Also beschossen die Forscher den turbulenten Fleck wieder mit acht Ringen – und kurz darauf noch mal. Die Turbulenzen hielten sich daraufhin noch länger. Wie die Wissenschaftler feststellten, konnten sie einen stabilen turbulenten Bereich – den eingangs erwähnten Blob – erzeugen, wenn sie ihn nur regelmäßig beschossen.

Bisher waren Turbulenzen für Experimentalphysiker zu kompliziert, um sie genau zu vermessen. Matsuzawa bezeichnet sie gern als Wirbelsuppe – sie nehmen alle Komplexitäten der einzelnen Wirbel auf und vermischen sie dann zu einem verworrenen, brodelnden Durcheinander von Strudeln ohne klare Grenzen, die sich über viele Größenordnungen erstrecken. Sie tauchen aus dem Nichts auf, verändern sich wie wild, verschmelzen, fliegen auseinander und verschwinden wieder.

Wie Lathrop betont, können sich Physiker nicht einmal auf eine klare Definition von Turbulenz einigen. Man weiß nicht, ob die Turbulenzen, die man beispielsweise in einem langen Rohr beobachtet, dasselbe Phänomen sind wie die wirbelförmigen Strömungen an der Spitze der Tragflächen von Flugzeugen. »Erstaunlicherweise hängen wir trotz der enormen Fortschritte, die wir in allen anderen Bereichen der Physik gemacht haben, immer noch an diesem Punkt«, sagt er.

Bei einem ist man sich jedoch einig: Turbulenzen sind chaotisch. Daher reicht selbst eine winzige Ungenauigkeit bei der Messung aus, um jede Prognose über den Haufen zu werfen. Nicht, dass es eine große Rolle gespielt hätte: Bisher gab es keine Möglichkeit, auch nur grob die vielen sich schnell verändernden Wirbel zu messen, die sich in bis zu 10 000-fach unterschiedlichen Größenordnungen manifestieren.

Meistens haben sich Forscher damit begnügt, die Strömungsgeschwindigkeit an mehreren Punkten innerhalb einer Turbulenz wiederholt zu messen. Um Letztere herzustellen, ließen Wissenschaftler ein Fluid durch ein Maschennetz oder andere Hindernisse laufen, die den gleichmäßigen Fluss stören sollten. Dadurch waren die Ergebnisse stets eine Kombination aus turbulenter und nichtturbulenter Aktivität, die schwer auseinanderzuhalten ist. »Ich rechne es ihnen hoch an, dass sie mit diesen Geräten überhaupt etwas über Turbulenzen herausgefunden haben«, merkt Irvine an.

Eine in sich geschlossene, stabile Turbulenz, die aus kontrollierten Wirbeln aufgebaut ist, bietet völlig neue Möglichkeiten zur Messung und Analyse. Der Blob lässt sich nicht durch umgebende Strömungen, Oberflächen und Objekte stören – er bildet ein vereinfachtes Turbulenzmodell, an dem sich Forscher austoben können. Matsuzawa und Irvine sind somit in der Lage, genau zu beobachten und zu messen, wie die Wirbelschleifen ineinander übergehen und sich zum Blob entwickeln.

Doch von all den Erkenntnissen, die Irvine dem Blob abringen möchte, ist sein Hauptziel ein altbekanntes. »Turbulenzen sind der härteste Test für die Erhaltung der Helizität«, erklärt er. »Da wir die Turbulenz Wirbel für Wirbel aufbauen, wissen wir, wie viel Helizität sie enthält. So können wir sehen, was damit wirklich im Detail passiert.«