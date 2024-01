Mathematik: Hochdimensionale Kugeln lassen sich chaotisch besonders gut stapeln

Seit Hunderten von Jahren beschäftigen sich Fachleute damit, wie man Kugeln am meisten Platz sparend anordnen kann. Das Problem geht offenbar auf den Seefahrer Sir Walter Raleigh zurück, der im 16. Jahrhundert die Weltmeere unsicher machte. Er beauftragte seinen damaligen wissenschaftlichen Berater Thomas Harriot mit einer scheinbar einfachen Aufgabe: Harriot sollte berechnen, wie viel Grundfläche mindestens nötig ist, um eine bestimmte Anzahl von Kanonenkugeln in Pyramidenform zu stapeln. Ohne es in dem Moment zu ahnen, sollte Raleigh mit dieser Aufgabe die kommenden Jahrhunderte der Mathematik prägen. Noch heute sind damit zahlreiche Rätsel verbunden.

Zwar konnte Harriot die von Raleigh gestellte Aufgabe schnell lösen – aber es tauchten damit verbundene Fragen auf: Was ist die platzsparendste Anordnung, wenn man den gesamten dreidimensionalen Raum mit unendlich vielen Kugeln füllen möchte? Dieses als keplersche Vermutung bekannte Problem konnte erst 1998 mit Hilfe von Computern gelöst werden. Inzwischen gelang es Fachleuten, die dichteste Packung für zweidimensionale Scheiben in der Ebene sowie für dreidimensionale Kugeln im Raum (das keplersche Problem) und sogar in höheren Dimensionen zu berechnen. So gibt es etwa eine eindeutige Antwort auf die Frage, wie sich 8- und 24-dimensionale »Kugeln« in einem entsprechenden 8- oder 24-dimensionalen Raum möglichst Platz sparend anordnen lassen. Wie das Ergebnis allgemein für d-dimensionale Kugeln lautet, ist bislang allerdings ungewiss.