Fundstelle in Marokko: Neue Erkenntnisse über den Ursprung des Menschen

Seit Jahrzehnten rätseln Fachleute über den Ursprung der menschlichen Spezies. Noch ist unklar, von welchem »Urahn« sowohl der moderne Mensch als auch Neandertaler und Denisovaner abstammen. Bisherige Schätzungen gingen davon aus, dass ein solcher vor bis zu 750 000 Jahren gelebt haben könnte. Doch aktuelle Untersuchungen von Fossilienfunden in Marokko stellen diese These infrage – und liefern neue Erkenntnisse über die ältesten menschlichen Vorfahren. Die Ergebnisse hat eine internationale Forschungsgruppe unter der Leitung des Anthropologen Jean-Jacques Hublin vom Collège de France und vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie nun im Fachjournal »Nature« veröffentlicht.

Zurzeit gibt es mehrere Kandidaten für den gemeinsamen Vorfahren von Homo sapiens und Neandertalern, etwa Homo heidelbergensis, der sich jedoch aus Sicht vieler Experten als zu jung dafür erwiesen hat. Als weiterer aussichtsreicher Kandidat gilt der zwischen 950 000 und 770 000 Jahre alte Homo antecessor, dessen Fossilien in Spanien gefunden wurden. Er könnte zu jener Menschengruppe gehören, aus der sich in Eurasien jene Linie abgespalten hat, die zum modernen Menschen führte. Dieser Theorie scheint die neueste Forschungsarbeit von Hublin und seinem Team zu widersprechen.

Die Fachleute untersuchten Fossilien, die in der marokkanischen Fundstätte Thomas Quarry I, südwestlich von Casablanca, ausgegraben wurden: den Unterkiefer eines Erwachsenen, einen zweiten, der nur zur Hälfte erhalten ist, den Unterkiefer eines Kindes, mehrere Wirbel und einzelne Zähne. Diese weisen einige Gemeinsamkeiten mit dem südeuropäischen Homo antecessor auf, was nahelegt, dass beide Spezies eng miteinander verwandt sind. Zugleich erkennen die Wissenschaftler in den Gebissen einige Merkmale, die bereits auf den späteren Homo sapiens hinweisen.