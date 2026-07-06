Franz Anton Mesmer: Der menschliche Magnet

Damit unterschieden sich seine Heilbehandlungen von den üblichen der Zeit, insofern als letztere von jedem entsprechend ausgebildeten Mediziner durchgeführt werden konnten, erstere aber nur von einem dafür mental geeigneten »Magnetiseur«. Dieser musste über starke persönliche Magnetkräfte verfügen, die grundsätzlich nicht erlernbar waren, sondern eine Gabe der Natur darstellten.

Der ideale Magnetiseur war nach Mesmers Ansicht er selbst. Schon seine bloße Anwesenheit rief bei manchen Patienten eine Reaktion hervor, aber die eigentliche Behandlung erfolgte durch die Hände oder durch den Blick sowie durch die Sprache.

Krise am Bottich

Als Kraftverstärker oder -überträger konnten unterschiedliche Materialien wie Wasser, Holz oder Metalle und das Licht des Mondes oder der Sonne dienen. Denn prinzipiell konnte alles »magnetisiert« werden. In der Praxis spielte jedoch das »Baquet« eine zentrale Rolle, ein mit »magnetisiertem« Inhalt gefüllter Eichenzuber, in den Eisenstäbe hineinragten. Diese fassten die um den Zuber sitzenden Patienten direkt an oder hielten daran befestigte Drähte an ihre schmerzenden Körperteile. Die gemeinschaftlichen, vom Spiel einer Glasharmonika oder eines Klaviers begleiteten Sitzungen konnten Stunden dauern.

Währenddessen schritt Mesmer um den Bottich und berührte die Menschen, die daraufhin in jene Konvulsionen verfielen, die auch die Mitglieder der Franklin-Kommission so ungemein beeindruckt hatten: Sie sahen »jähe und unwillkürliche Bewegungen aller Glieder oder des ganzen Körpers, Zusammenziehung der Kehle, plötzliche Empfindungen im Bauchraum und der Magengegend, wildes Augenrollen, Geschrei, Tränen, Schluchzen und unmäßiges Lachen. Ihnen geht ein Zustand von Mattigkeit und Träumerei voraus, oder er folgt ihnen nach, verbunden mit einer Art von Niedergeschlagenheit und selbst Schläfrigkeit. Das geringste unvermutete Geräusch lässt sie zusammenfahren.« Und nahm das vorgetragene Musikstück an Fahrt auf, dann reagierten auch die Patienten mit umso heftigeren Anfällen.

Diese Anfälle wurden von Mesmer und seinen Anhängern als heilende Krisen gedeutet. Und tatsächlich zeigten viele Behandelte danach eine Verbesserung der Symptome ihres Leidens.

Auch in Mesmers Leben beginnt es zu kriseln

Während sich Mesmers Magnetkuren in gewissen, vor allem den besseren, Kreisen der Gesellschaft wachsender Beliebtheit erfreuten, wuchs aufseiten der etablierten Medizin die Skepsis. Insbesondere als Mesmer ein eigenes Hospital in Wien gründete und damit sehr erfolgreich war.

Um der Kritik zu begegnen, nahm sich Mesmer vor, die Wirksamkeit seiner Behandlungen vor Fachpublikum zu demonstrieren – etwa vor dem berühmten holländischen Arzt Jan Ingenhousz (1730–1799), der als Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia in Wien tätig war.

Mesmer zog dafür seine Patientin Franziska Österlin heran. Sie könne Eisenmagnete körperlich fühlen und versteckte Magnete aufspüren, erklärte Mesmer. Und tatsächlich: Als er seine Patientin vor den Augen Ingenhousz’ nach Magneten suchen ließ, entdeckte sie alle Stücke, die Mesmer zuvor im Raum verborgen hatte. Was er nicht wusste: Auch der Niederländer hatte zuvor im Raum etliche Magnete verteilt – die allesamt unentdeckt blieben. Ingenhousz bezeichnete ihn daraufhin öffentlich als Scharlatan.

Als auch Mesmers Versuche, die erblindete Pianistin und Komponistin Maria Theresia Paradis (1759–1824) zu kurieren, scheiterten, berief die Kaiserin 1777 eine Expertenkommission, die zum Ergebnis kam, dass Mesmers Heilmethode unwirksam sei.

Seit seinen ersten Gehversuchen mit magnetischen Kuren waren nur gut drei Jahre vergangen. Drei Jahre, in denen er sich wiederholt von der Wirkung seiner Fähigkeiten überzeugen konnte. Menschen waren auf einen bloßen Fingerzeig von ihm hin zusammengebrochen, übermannt von der auf sie gelenkten magnetischen Kraft. Zudem hatten viele Patienten in den Tagen und Wochen nach seiner Behandlung eine erstaunliche Besserung gezeigt. Insofern sah er sich selbst keineswegs als Quacksalber oder Betrüger. Im Gegenteil.

Frustriert kehrte Mesmer Wien den Rücken und siedelte nach Paris über, wo er eine deutlich wohlgesonnenere Aufnahme erwartete. Er wurde nicht enttäuscht: Bald schon schien ganz Paris dem Magnetiseur verfallen zu sein.

Die Pariser Oberschicht saugt Mesmer auf …

Mesmer strebte zügig dem Höhepunkt seiner Laufbahn zu. Bald nahm er Schüler auf, um nicht durch den Patientenandrang überwältigt zu werden. Er publizierte wissenschaftliche Ausarbeitungen, zog angesehene Gelehrte auf seine Seite. Einige Anhänger gründeten die »Société de l’Harmonie Universelle«, die großen Zulauf erhielt und Züge einer Sekte annahm. Marie-Antoinette, die Gemahlin des Königs, ließ sich von ihm behandeln. »Der Tierische Magnetismus ist zur Mode geworden, zu einer Sache des guten Tons, zur Lieblingsbeschäftigung der feineren Gesellschaft, die ihm mit äußerstem Wohlwollen begegnet«, fasste es Michel-Augustin Thouret (1749–1810) zusammen, der in der Folge zu einem von Mesmers schärfsten Kritikern werden sollte.

© Api / Getty Images / Gamma-Rapho (Ausschnitt) Eine große Eselei | Nach dem ablehnenden Urteil der Pariser Kommission verlor Mesmer rasch an Rückhalt, Karikaturisten hatten leichtes Spiel. So kritisch wie diese Patientin hatten allerdings zuvor nur wenige den Arzt beäugt.

Denn auch in Paris wuchs der Widerstand aus den Kreisen der etablierten Medizin. Im August 1784, sieben Jahre nach der Ankunft des Deutschen in der Stadt an der Seine, beauftragte König Ludwig XVI. jene Kommission, die schließlich unter Leitung von Benjamin Franklin ans Werk gehen sollte. Neben Franklin umfasste das Gremium acht weitere Experten, darunter den Astronomen Jean Baily, den Chemiker Antoine Laurent Lavoisier und den Mediziner Joseph Guillotin – überwiegend medizinische Laien zwar, aber durchweg herausragende Gelehrte. Sie sollten die Methode als solche untersuchen, nicht aber den Erfolg einzelner Behandlungen bewerten. Die Kommissionsmitglieder nahmen Proben des Inhalts des Baquets, wohnten Gruppentherapiesitzungen bei und ließen sich selbst behandeln.

Danach zeigten sie sich durchaus beeindruckt: »Alle [Patienten] unterwerfen sich dem Leiter. Seine Stimme, sein Blick oder ein Signal von ihm reißt sie aus ihrem Schlaf. Man kann nur schwer die Anwesenheit einer höheren Macht leugnen, die die Patienten bewegt und kontrolliert und die dem Leiter innewohnt.«

Dennoch fiel ihr abschließendes Votum vernichtend aus. Diverse Experimente, etwa an einem »magnetisierten« Aprikosenbaum in Franklins Garten, hatten das immer gleiche Ergebnis erbracht: Wussten die Versuchsteilnehmer nicht, ob sie gerade behandelt wurden, zeigten sie auch keine Reaktion. Mesmers Theorie des Tierischen Magnetismus »entbehre jeder Grundlage«, und das Hervorrufen wiederholter »Krisen« sei zweifellos schädlich für den menschlichen Organismus. Es sei außerdem unmöglich, die Existenz eines »Fluidums« zu beweisen, das weder Farbe noch Geruch noch Geschmack habe.

… bis sie ihn wieder abstößt

Pikanterweise verließ das Gremium mit solchen Aussagen zwar gleich wieder den Pfad der Wissenschaftlichkeit, den zu beschreiten es für sich in Anspruch genommen hatte – auch ein Ferromagnet erzeugt ja ein »Fluidum«, das weder Farbe noch Geruch hat, aber sehr wohl nachweisbar ist; und wie gefährlich die Krampfanfälle waren, hatten die Kommissäre gar nicht untersucht. Aber gleichviel: Nach dem Verdikt verlor Mesmer so gut wie jeden Rückhalt in der Öffentlichkeit. In satirischen Zeichnungen machte man sich nun über ihn lustig.

Der Stern des 50-Jährigen sank. Schließlich verließ er Paris und zog sich an den Bodensee zurück. An die Popularität seiner Jahre in der Pariser Hauptstadt konnte er nie wieder anknüpfen, auch wenn es nach wie vor zahlreiche Anhänger gab, die – wie er selbst – unbeirrt an der Idee des Tierischen Magnetismus festhielten. 1815 starb er in Meersburg am Bodensee.

Der Mesmerismus überlebte ihn nicht lange. Die Methode war viel zu sehr an sein persönliches Charisma gebunden, um von anderen weitergetragen werden zu können. Mesmer wirkte nicht als Arzt, er war ein Heiler. Damit steht er in einer Tradition, die ihre Wurzeln im Schamanismus hat. Bei jenen Patienten, die an seine scheinbar magischen Kräfte glaubten, konnte er sehr wohl Erfolge erzielen. Das Mesmerisieren wirkte – nur eben nicht über den Placeboeffekt hinaus.

Die Wissenschaft vom Tierischen Magnetismus

Zugleich dachte er durchaus naturwissenschaftlich-modern: Er verstand sein Konzept als Weiterentwicklung eines experimentell gut begründeten Phänomens, nämlich des Ferromagnetismus. Dieser war damals zwar selbst noch nicht wirklich erforscht, aber gerade dieser Umstand kam Mesmer entgegen; ein nicht durchweg verstandener Ferromagnetismus konnte den Tierischen Magnetismus nicht ohne Weiteres ausschließen.

Je besser man den Ferromagnetismus verstand, desto abwegiger wurde im Gegenzug allerdings auch die Vorstellung eines »Tierischen« Magnetismus als physikalischem Phänomen. Bereits die Franklin-Kommission war mit Kompassnadel und Elektroskop den Baquets zu Leibe gerückt und hatte keinerlei objektiv messbare Wirkung gefunden. Hätte Mesmer seinen Tierischen Magnetismus für prinzipiell unbeweisbar erklärt, wie es sein Zeitgenosse Samuel Hahnemann, der Erfinder der Homöopathie, tat, wäre er immun gegen derartige empirische Widerlegungsversuche gewesen. Und es würden vielleicht heute noch »Magnetiseure« ihre Praxen eröffnen.

Denn eines war unbestreitbar: Psychisch sprachen die Patienten unverkennbar stark auf seine Kuren an. Der französische Aristokrat Armand de Chastenet de Puységur (1751–1825) war der Erste, der dem merkwürdigen, »schlafartigen« Zustand der Patienten während der Behandlungen Aufmerksamkeit schenkte. Mesmer tat diesen als irrelevant ab, er schrieb seine Wirkung auf Menschen ja dem »Allfluid« zu.

In Wahrheit war sein Schüler auf der richtigen Fährte. Immer wieder versuchte Puységur, seine Beobachtungen zu diesem Zustand, den er »künstlich erzeugtes Schlafwandeln« nannte, publik zu machen. Beachtet wurde er aber nicht. Der Schweizer Psychoanalytiker Henri Ellenberger (1905–1993) nannte Puységur »einen der großen vergessenen Autoren der Geschichte der psychologischen Wissenschaften«.

Was die Patienten während Mesmers Sitzungen erlebten, würde man heutzutage als eine durch Hypnose und Suggestion induzierte Trance beschreiben. Diese Begriffe prägte allerdings erst der Chirurg James Braid (1795–1860) aus Manchester im Jahr 1843. Braid hatte im November 1841 die Vorführungen eines weiteren Mesmer-Nachfolgers gesehen, die des französischen »Magnetiseurs« Charles Lafontaine (1803–1892), was ihn veranlasste, sich selbst eingehender mit dem Tierischen Magnetismus zu befassen.

Das Phänomen der Trance ist schon viel länger bekannt, auch spielt es etwa beim Schamanismus eine zentrale Rolle. Aber erst durch Mesmer, Puységur und ihre Nachfolger wurde die Hypnose Gegenstand wissenschaftlicher Studien.

Franz Anton Mesmer mag aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden sein; eine schmale, aber dauerhafte Spur hat er dennoch hinterlassen: Ein englischer Ausdruck für »hypnotisieren« lautet noch immer »to mesmerize«.