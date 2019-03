Doppel-Gebärmutter: Frau bringt in 26 Tagen zweimal Kinder zur Welt

Eine kuriose Schwangerschaft mit glücklichem Ausgang vermeldet die Nachrichtenagentur AFP aus Bangladesch: Fast einen Monat nach der Geburt ihres ersten Sohnes brachte die 20-jährige Arifa Sultana Zwillinge zur Welt. Wie die behandelnde Gynäkologin Sheila Poddar berichtet, hätten die Ärzte bei der ersten Geburt die zweite Schwangerschaft nicht bemerkt. Die werdende Mutter sei ebenfalls ahnungslos gewesen, bis die zweite Fruchtblase platzte, zitiert der »Guardian« die Medizinerin. Sie brachte dann mit einem Kaiserschnitt die Zwillinge zur Welt. Alle drei Kinder sind laut dem Bericht gesund, allerdings fürchtet die Familie, dass das Einkommen des Vaters nicht ausreicht, um drei Kinder angemessen zu versorgen.

Hintergrund des ungewöhnlichen Vorfalls ist eine Gebärmutterfehlbildung namens Uterus didelphys, bei der das Organ doppelt angelegt ist. Im Fall von Arifa Sultana nistete sich in einem Uterus eine befruchtete Eizelle ein, im anderen ziemlich sicher sogar zwei – die Zwillinge sind unterschiedlichen Geschlechts. Geburten aus zwei Gebärmüttern allerdings gab es schon häufiger – über 50 derartige Berichte gibt es in der medizinischen Literatur weltweit. Im Jahr 2006 brachte eine Frau in Großbritannien auf diese Weise sogar Drillinge zur Welt. Ungewöhnlich am Fall in Bangladesch ist vor allem der große Abstand zwischen den beiden Geburten. Uterus didelphys verursacht keineswegs immer Probleme bei der Schwangerschaft, so dass nicht genau bekannt ist, wie oft das Phänomen bei Menschen vorkommt – laut einigen Quellen bei bis zu einer von 200 Frauen; allerdings kann die Fehlbildung auch zu erheblichen Beschwerden und Fehlgeburten führen.