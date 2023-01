Serie: Frauen, die die Welt besser machen: Kampf der Elefantiasis

© Sascha Montag (Ausschnitt) Probenuntersuchung | Im Blut von Infizierten kann man die Fadenwürmer unter dem Mikroskop erkennen.

»Es gibt Medikamente, die die Larven im Körper abtöten«, erklärt Deena Shrestha. Im Jahr 2015 gab es für deren Entdecker sogar den Medizin-Nobelpreis. »Doch heilen lässt sich Elefantiasis nicht. Wenn sich erst Symptome entwickelt haben, lassen sie sich nicht mehr ganz umkehren.« Deshalb konnte der Arzt bei Bimala Upreti die Krankheit zwar stoppen und eine schlimme Entstellung verhindern. Trotzdem muss sie nun mit einem geschädigten Fuß durchs Leben gehen.

»Hätten Sie Ihre Frau auch geheiratet, wenn Sie gewusst hätten, dass Sie infiziert war?«, fragt Shrestha den Ehemann. Govind Upreti zögert. Dann sagt er: »Eine schwierige Frage. Will nicht jeder Bräutigam eine gesunde Braut?« Ihr Leben wäre anders verlaufen, sagt Bimala Upreti: »Ich wäre einsam geblieben. Die Menschen hätten mir nicht ins Gesicht geschaut, sondern nur mein Bein gesehen.«

»So viel individuelles Leid! Jeder Fall ist einer zu viel, denn jeder wäre vermeidbar«, sagt Shrestha. Weltweit sind 120 Millionen Menschen infiziert. Das hat lange kaum jemanden interessiert: Die Elefantiasis gehört zu den »vernachlässigten Tropenkrankheiten«. Vernachlässigt, weil sie nur die Armen betrifft. »Es braucht wahrscheinlich hunderte bis tausende Stiche mit infizierten Mücken, bis die Würmer sich im Körper festsetzen können«, sagt Shrestha. Betroffen sind also Menschen, die unter unhygienischen Bedingungen leben, zusammen mit ihrem Vieh, ohne Kanalisation, wo das Wasser in Pfützen steht, in denen sich Moskitos entwickeln können.

Elefantiasis-Erkrankter | In Entwicklungsländern infizieren sich weiterhin vor allem arme Menschen. Die Betroffenen leiden nicht nur unter Schmerzen, sondern auch an ihrem entstellten Erscheinungsbild.

WHO wollte die Krankheit bis 2020 ausrotten – nicht überall hat das funktioniert

Im Jahr 2000 rief die WHO ihr Programm zur Eliminierung der lymphatischen Filariose mit Hilfe von »Mass Drug Administrations« (MDA) aus. In Endemiegebieten sollte die gesamte Bevölkerung fünf Jahre in Folge Tabletten nehmen, die Mikrofilarien im Körper abtöten können. Bis 2020 sollte die Krankheit ausgerottet sein. In einigen Ländern hat das funktioniert. Auch in Nepal gab es Fortschritte. In einzelnen Distrikten hatte zur Jahrtausendwende jeder fünfte Einwohner den Parasiten – sie merkten es meist nicht, weil viele Fälle symptomlos verlaufen und es nicht zu Ödemen kommt. Von ehemals 63 endemischen Distrikten gelten heute 48 als frei von Filariose.

Doch stimmen die Erfolgsmeldungen? Haben die Aktionen auch abgelegene Weiler und Höfe erreicht? Seit Deena Shrestha vor sieben Jahren mit befreundeten Mikrobiologen das Centre for Health and Disease Studies of Nepal (CHDS) gründete, wurde die Filariose zu einer zentralen Aufgabe ihres Instituts für angewandte Forschung.

Von internationalen und nationalen Gebern finanziert, führte ihr Team in rund 40 Distrikten Studien durch, um zu erkennen, ob sich die Krankheit trotz der Tabletten-Aktionen noch übertragen kann. Erst- und Zweitklässler wurden systematischen Tests unterzogen. Die Kinder sind so jung, dass sie keine Tabletten bekommen hatten. Wenn sich bei vielen Kindern Antigene des Parasiten im Blut finden, bedeutet dies, dass die Übertragung in der Region noch nicht vollständig und sicher gestoppt ist: »In einigen Fällen mussten die Gesundheitsbehörden die Tabletten-Aktionen dann in Hot-Spots wiederholen.«