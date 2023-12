Freizeitstress: Ich will leider nicht kommen

Das Free-Jazz-Konzert, bei dem der Nachbar Trompete spielt, die fünfstündige Wanderung mit dem Schwiegervater oder die nerdige Mottoparty der Freundin aus Studienzeiten – bei manchen Einladungen ahnt man gleich, dass man es zu Hause auf dem Sofa netter hätte. Trotzdem nehmen viele solche Einladungen zähneknirschend an. In einer Pilotstudie der Marketingforscher Julian Givi von der West Virginia University und Colleen Kirk vom New York Institute of Technology gestanden mehr als drei Viertel der Befragten, schon einmal einer Unternehmung zugestimmt zu haben, auf die sie gar keine Lust hatten – aus Angst vor den Konsequenzen, wenn sie abgelehnt hätten. Givi und Kirk wollten wissen, ob diese Befürchtungen berechtigt sind oder ob sich die Leute womöglich umsonst quälen. Die Ergebnisse ihrer Versuchsreihe erschienen Mitte Dezember 2023 im »Journal of Personality and Social Psychology«.

Das Team führte fünf Experimente mit insgesamt rund 2000 Probandinnen und Probanden durch. In einem davon sollten diese eine kurze Geschichte lesen und sich das darin geschilderte Szenario lebhaft vorstellen: Ein Bekannter lädt die Versuchsperson für Samstagabend ein, mit in ein Restaurant zu kommen, in dem ein Promikoch gastiert. Die Versuchsperson ist am Samstag aber schon den ganzen Tag anderweitig unterwegs und würde am Abend lieber zu Hause entspannen. Ein Drittel der 560 Teilnehmer las die Geschichte aus dieser Perspektive, ein Drittel nahm gedanklich die Rolle des Einladenden ein. Der Rest sollte sich beim Lesen gar nicht als Teil der Story wähnen, sondern das Geschehen neutral verfolgen.

Anschließend beantworteten alle auf einer Skala von 1 (»gar nicht«) bis 7 (»sehr«) Fragen dazu, wie eine Absage ihrer Meinung nach ankommen würde: Wie wütend würde die Person sein, die die Idee für den Restaurantbesuch hatte? Wie enttäuscht? Würde sie das Gefühl haben, dass sie dem anderen nicht wichtig ist? Wie wahrscheinlich wäre es, dass das Nein der Beziehung schadet oder dass die Person das nächste Mal nicht mehr fragt?