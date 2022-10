Fressfeinde: Erstmals Schwertwaljagd auf Weiße Haie gefilmt

Schwertwale sind geschickte und ausdauernde Jäger, vor denen auch die größten Meeressäuger der Erde nicht sicher sind. Vor der südafrikanische Küste haben sich manche Schwertwale wiederum darauf spezialisiert, ein anderes gefürchtetes Raubtier des Wassers zu erlegen: Sie machen Jagd auf Weiße Haie. Ein Team um Alison Towner von der Rhodes University in Südafrika konnte dieses Verhalten erstmals bei zwei verschiedenen Gelegenheiten aus einem Helikopter sowie mit Hilfe einer Drohne direkt nachweisen, wie die Arbeitsgruppe in »Ecology« berichtet.

Eine der beiden Haijagden fand am 16. Mai 2022 in der Mossel Bay statt. Ein Hobbydrohnenpilot hatte über die Kamera Bewegungen im Wasser beobachtet und eine Gruppe Orcas aufgespürt, die er dann mit seinem Fluggerät verfolgte. Insgesamt fünf Schwertwale hatten sich in dem Gebiet versammelt, von denen zwei einen bekannten Versammlungsort für Haie in der Nähe der lokalen Flussmündung ansteuerten, während zwei weitere an der Oberfläche scheinbar patrouillierten. Nur wenige Sekunden später tauchte der fünfte Wal plötzlich aus der Tiefe zwischen seinen vier Artgenossen auf und schob dabei einen etwa drei Meter langen Hai an die Oberfläche.

Diesen drehte der Schwertwal nach dem Auftauchen rasch um und biss anschließend mitten in den Körper: offensichtlich um den Hai zu töten. Danach tauchte er wieder ab, worauf ein zweiter Orca den Haischwanz packte und den gesamten Körper in die Tiefe zog, woraufhin ihn der Drohnenpilot nicht mehr entdeckte.