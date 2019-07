Nahrungskette: Fressfestival endet mit Hai-Mahl

Am 2. Juli 1943 versenkte ein deutsches U-Boot den US-Öltanker »SS Bloody Marsh« rund 130 Kilometer vor der Küste des Bundesstaats South Carolina: Bis heute wurde das Wrack nicht aufgespürt, doch geht von ihm eine potenzielle Gefahr für die Umwelt aus – nach Jahrzehnten im Salzwasser könnte sich Rost so weit durch die Stahltanks gefressen haben, dass die Ölladung ins Meer sickert. Die »Bloody Marsh« gehörte deshalb zu den potenziellen Zielen des Forschungsschiffs »Okeanos Explorer« der US-Wetter- und Meeresbehörde NOAA, als es 2019 den Tiefseeboden vor der Ostküste des Landes erkundete. Den havarierten Tanker fanden die beteiligten Forscher zwar nicht, dafür wurden sie Zeugen eines besonderen Schauspiels in der Tiefsee, wie sie in ihrem Blog berichten: Über die Kameras eines Tauchroboters erlebten sie live, wie die Nahrungskette in lichtlosen 450 Metern Tiefe funktioniert.

Während einer Erkundungsfahrt stieß das ferngesteuerte Gerät auf den Kadaver eines 2,5 Meter langen Schwertfisches, an dem ein gutes Dutzend kleiner Haie hektisch fraßen. Es handelte sich um zwei Arten an Schlafhaien – aus der Ordnung der Dornhaie –, die normalerweise gemächlich durch die Tiefsee schwimmen und dort auf Beute lauern. Sie verschmähen aber auch Aas nicht, wie der Film zeigt. Dann können sie sich auch in größeren Gruppen versammeln, wahrscheinlich angelockt durch schwache chemische Spuren im Wasser oder durch die von ihren Artgenossen ausgelösten Vibrationen.