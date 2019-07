Demenz: Frühwarnsystem für Alzheimer

Ebenso ist der Verlust an Nervenzellen der Netzhaut bei Alzheimer zwar vielfach nachgewiesen. Häufig lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen, dass der Schwund ausschließlich in Zusammenhang mit Alzheimer steht. Womöglich hat er auch mit anderen altersbedingten Erkrankungen zu tun, wie Diabetes, einem Grünen Star oder einer Makuladegeneration.

Jochen Herms vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in München hat jedenfalls mit dem Thema »Netzhaut« abgeschlossen. In einem Kooperationsprojekt mit der Firma Zeiss hatte Herms Team vor einigen Jahren versucht, ein diagnostisches Tool basierend auf Beta-Amyloid- und Tau-Molekülen in der Retina zu entwickeln. »Was im Experiment an Mäusen gut funktionierte, gelang beim Menschen nicht«, sagt Herms. Die Wissenschaftsgemeinde habe sich inzwischen mehrheitlich von dem Ansatz der Augendiagnostik abgewendet, so Herms.

Blut statt Liquor

Die aufwändige Liquoruntersuchung versucht man derweil seit vielen Jahren mit einem Bluttest überflüssig zu machen. Dieser würde sich auch für Routineuntersuchungen eignen. »Bisher wurde kein Bluttest entwickelt, der von seiner Empfindlichkeit her auch nur annähernd an die Untersuchung des Gehirnwassers heranreicht«, sagt Oliver Peters von der Charité. Im Blut seien im Vergleich zum Liquor viele andere Proteine vorhanden, die den gezielten Nachweis erschweren und das Ergebnis verfälschen können.

Forscher versuchen dennoch, verdächtige Signale aufzufangen, etwa Proteine, Stoffwechselprodukte, RNA- oder DNA-Moleküle. Yanfeng Jiang und Kollegen von der Fudan Universität in Shanghai zeigen sich in einer aktuellen Übersichtsarbeit zuversichtlich, dass Bluttests zukünftig das Fortschreiten einer Demenz anzeigen oder Personen mit einem erhöhten Risiko für eine Demenz frühzeitig ausfindig machen können. Den Forschern schwebt zum Beispiel eine kombinierte Messung unterschiedlicher Hormone, Fette, Aminosäuren und Stoffwechselprodukte vor. Welche »Muster« hier typisch für eine (beginnende) Alzheimer-Demenz sind, ist jedoch noch unklar.

Immunzellen von Alzheimerpatienten verhalten sich bereits in einer frühen Phase anders als die von gesunden Testpersonen.

Max Holzer vom Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung an der Universität Leipzig setzt auf die Aussagekraft von Immunzellen für die Alzheimer-Diagnostik. »Es gibt eine Zwiesprache zwischen Immunabwehr und Gehirn. Alzheimer hinterlässt Spuren im Immunsystem«, sagt Holzer. Immunzellen von Alzheimer-Patienten verhalten sich bereits in einer frühen Krankheitsphase, wenn die Patienten nur leichte Symptome haben, anders als die von gesunden Testpersonen. Aktiviert man aus dem Blut isolierte Immunzellen im Labor, tragen diejenigen von Alzheimer-Patienten weniger von einem bestimmten Molekül, genannt CD69, auf ihrer Zelloberfläche. Ob sie dies schon tun, weit bevor die Krankheit sichtbar wird, ist noch unbekannt. Gerade hat die Universität Leipzig eine Lizenz für die Weiterentwicklung des Tests an ein US-amerikanisches Biotechnologie-Unternehmen verkauft. Ob und wenn ja, welcher Test für die Früherkennung einmal das Rennen machen werde, könne man überhaupt noch nicht abschätzen, sagt Max Holzer.

Die Erforschung von Biomarkern wird erschwert durch die Tatsache, dass nicht unbedingt jeder, der tüdelig wird, an Alzheimer erkrankt ist. Die geistige Leistungsfähigkeit kann auch durch das Alter oder andere Krankheiten abnehmen. Außerdem hat man in der Regel Menschen vor sich, die bereits unter (zumindest milden) kognitiven Defiziten leiden. Die Gesunden kommen schließlich nicht in die Arztpraxen und Kliniken.

Mathias Jucker hat für dieses Problem eine Lösung gefunden. Er forsche hauptsächlich an Menschen, die wegen einer genetischen Veränderung mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit an Alzheimer erkranken werden, sagt er. Diese Frauen und Männer trifft es ungefähr in dem Alter, in dem auch ihre Eltern Alzheimer bekommen haben, meist zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Da die genetisch bedingte Alzheimer-Variante sehr selten ist, fasst man die betroffenen Familien weltweit in einer Forschungsgemeinschaft namens DIAN (Engl. für Dominantly Inherited Alzheimer Network) zusammen. »Man hat hier die besondere Möglichkeit, weit vor Beginn der Symptome Biomarker und auch den klinischen Verlauf sehr genau zu untersuchen«, erklärt Johannes Levin vom Münchner Studienzentrum der DIAN-Studie an der LMU München.

Bereits 10 bis 15 Jahre vor dem Krankheitsausbruch kann man das Absterben der ersten Hirnzellen mit Hilfe eines Bluttests nachweisen.

An dieser Personengruppe habe man erstmals entdeckt, dass die Krankheit 20 Jahre vor dem Auftreten der Symptome beginne, sagt Mathias Jucker. Und jetzt gelang dank des Probenmaterials der Betroffenen ein erneuter Durchbruch: Bereits 10 bis 15 Jahre vor dem Krankheitsausbruch kann man das Absterben der ersten Hirnzellen mit Hilfe eines Bluttests nachweisen. »Unser Bluttest misst nicht das Amyloid, sondern das, was es im Gehirn anrichtet, nämlich den Tod von Nervenzellen«, sagt Jucker. Der Bluttest weist ein kleines Bruchstück des so genannten »Neurofilaments«, kurz NfL, nach. Es ist ein Bestandteil des Innenskeletts von Nervenzellen, das gegen Abbauprozesse im Blut relativ widerstandsfähig ist. Offensichtlich eignet sich dieses winzige Bruchstück sehr gut, um das Ausmaß des Schadens im Gehirn zu messen. Die Menge des in Blut und Liquor entdeckten NfL lässt sich mit dem Abbau von Hirngewebe in Zusammenhang bringen: Je stärker der Abbau, desto höher die Werte.

Der Bluttest sei vielversprechend, doch vor einer routinemäßigen Anwendung müsse noch abgeklärt werden, was den NfL-Wert verfälschen kann. Dieser kann nämlich auch bei anderen Gehirnerkrankungen und bei Nierenerkrankungen erhöht sein, merkt die Journalistin Hildegard Kaulen in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« kritisch an. »Jucker und seine Kollegen müssen auch klären, ob der Bluttest bei sporadischen Alzheimer-Erkrankungen den gleichen Vorhersagewert besitzt wie bei den DIAN-Familien«, schreibt Kaulen weiter.

Früherkennung – warum überhaupt?

»Bevor wir keine Medikamente zur Behandlung von Alzheimer haben, macht eine Früherkennung keinen Sinn«, sagt Mathias Jucker. Allerderdings brauche man die Biomarker für die Medikamentenentwicklung selbst. An ihnen könne man überprüfen, ob ein getestetes Medikament wirkt oder nicht, so Jucker. Auch sein Kollege Frank Jessen von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Köln hält derzeit nichts von Screening-Reihenuntersuchungen bei völlig beschwerdefreien Menschen.

Bei den Patienten mit leichten kognitiven Störungen sehe es dagegen anders aus. »Ich bin schon der Meinung, dass man hier die Erkrankung durch die Biomarker früh erkennen und diagnostizieren sollte, um dann Früh-Interventionen zu betreiben«, sagt Jessen. Auch Oliver Peters, Leiter der Gedächtnissprechstunde an der Berliner Charité, hält eine frühe Diagnose für wichtig. Patienten, bei denen man Alzheimer früh diagnostiziert habe, könne man wichtige Hinweise geben – wie zum Beispiel den Rat, auf eine nicht dringend erforderliche OP mit Vollnarkose zu verzichten. Durch Stress und andere körperliche Belastungen wie einer Narkose könne es zu einer plötzlichen Verschlechterung der neurodegenerativen Erkrankung kommen. »Was nützt mir ein neues Hüftgelenk, wenn ich nach der OP zwar besser laufen, mich aber nicht mehr orientieren kann«, sagt Peters. Eventuell könnte man auch den Verlauf der Krankheit beeinflussen. Eine Studie mit über 1000 Teilnehmern deutete darauf hin, dass sich eine Demenz verbessern kann, wenn man sich gesünder ernährt und mehr bewegt.

Vielleicht stellt sich bei den Tests ja auch heraus, dass es sich gar nicht um Alzheimer handelt, sondern die Gedächtnis-, Sprach- und Orientierungsprobleme eine andere Ursache haben, die womöglich behandelbar ist, wie eine Schilddrüsenfunktionsstörung oder Vitaminmangel. »Wenn Symptome auftauchen, sollte man immer abklären, woher sie kommen. Manchmal kann man die Ursachen beheben, und das Gedächtnis wird wieder besser«, sagt Jochen Herms.

Wer beunruhigt sei, dass mit ihm selbst oder einem nahen Familienangehörigen etwas nicht stimme, solle zu einer Gedächtnissprechstunde gehen, rät Herms. »Die psychologischen Tests, die dort gemacht werden, können Veränderungen der Gehirnleistung sehr gut erkennen.« So eine Untersuchung ist in jedem Fall sinnvoll, auch wenn sich keine Auffälligkeiten finden. Denn jedes menschliche Gehirn hat ganz individuellen Kapazitäten. Um einen geistigen Abbau früh zu erkennen, braucht es idealerweise mindestens zwei Tests, die in einem (größeren) zeitlichen Abstand gemacht werden. »Veränderungen der Hirnleistung ist viel leichter auf die Schliche zu kommen, wenn es Voruntersuchungen gibt«, sagt Herms.