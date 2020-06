Kosmologie: Fünf Erklärungen für die Dunkle Energie

Das könnte es schwierig machen, die Quintessenz von der kosmologischen Konstanten zu unterscheiden. Doch vielleicht können Forscher indirekt auf das Wirken des dynamischen Felds schließen: Dieses könnte beispielsweise mit elektromagnetischen Feldern interagieren und deren Stärke beeinflussen. Fiel diese Wechselwirkung früher anders aus als heute, könnte man dies mit Glück am Licht ferner Quellen erkennen, hoffen manche Wissenschaftler.

3. Phantomenergie

Welche Form die Quintessenz hätte, ist allerdings noch völlig unklar. Entsprechend gibt es viele verschiedene Modelle, in denen das Quantenfeld jeweils unterschiedliche Eigenschaften hat. Eine eher extreme Möglichkeit wäre die so genannte »Phantomenergie«. Ihr zufolge ist die Dunkle Energie nicht nur dynamisch, sondern wird im Lauf der Zeit auf dramatische Weise immer stärker. An Stelle einer konstant beschleunigten Expansion nimmt die kosmische Ausdehnungsrate immer rasanter zu, bis es schließlich zu einem »Big Rip« kommt, einem Großen Zerreißen. Nicht nur die Galaxien entfernen sich hierbei immer schneller voneinander. Irgendwann zerfetzt es sogar Sternensysteme, Planeten, Moleküle und Atome.

Dieses schreckliche Ende allen Seins ist jedoch aus Sicht vieler Theoretiker eher unwahrscheinlich – auch wenn man manche Beobachtung ferner Geschehnisse entsprechend interpretieren kann. Denn damit es sich bei der Dunklen Energie wirklich um die Phantomenergie handeln kann, müsste sie gleich mehrere Eigenschaften aufweisen, die mit den heute etablierten Theorien schwer in Einklang zu bringen sind. Unter anderem würde eine aus dem Ruder laufende Expansion das Vakuum instabil machen und Teilchen mit negativer Masse hervorbringen. Da bisher nichts dergleichen zu beobachten ist, müssten weitere komplexe Eigenschaften des Vakuums vorliegen, die derzeit jedoch weder experimentell noch theoretisch zu belegen sind.

4. Dunkle Materie statt Dunkler Energie

Einige Forscher halten es für möglich, dass der Zerfall von unbekannten Teilchen der Dunklen Materie für die beschleunigte Expansion verantwortlich sein könnte. Da über Dunkle Materie nichts weiter bekannt ist, als dass sie nicht mit Licht wechselwirkt und dass sie sehr viel häufiger ist als normale Materie, bietet sich hier ein großer Raum für Spekulationen. Beispielsweise könnte die Dunkle Materie – wie normale Materie auch – aus mehreren Arten von Elementarteilchen bestehen. Wenn einige dieser »dunklen« Teilchen instabil sind, zerfallen sie vielleicht im Lauf der Jahrmilliarden.

Bei diesem Zerfall könnten etwa ein leichteres Dunkle-Materie-Teilchen und ein so genanntes Dunkles Photon (das »dunkle« Gegenstück zum uns bekannten Lichtteilchen) frei werden. Wenn mit der Zeit immer mehr Dunkle Materie zerfällt, ließe dadurch die Gravitationskraft der Materie insgesamt nach, so dass diese die Expansion des Alls nicht mehr so stark bremsen kann. In diesem Fall bräuchte es also gar keine Dunkle Energie, um die beschleunigte Ausdehnung zu erklären.

Das Problem hierbei: Ein solches Modell mag zwar zu der einen oder anderen Beobachtung passen. Aber an vielen Stellen gerät es mit anderen astrophysikalischen Daten in Konflikt. Dafür schlägt der Gedanke eine Brücke zwischen Dunkler Materie und Kosmologie – und senkt die Zahl mysteriöser Substanzen, die das Weltall lenken, von zwei auf eins.

5. Neue Gravitationstheorien

Vielleicht ist auch unser Verständnis von Gravitation und Raumzeit nicht ganz korrekt. Zwar hat die einsteinsche Theorie sich bislang auf sehr verschiedenen Größenskalen als zutreffend erwiesen. Doch womöglich übersieht sie den einen oder anderen wichtigen Faktor. So haben Forscher Modelle ausgetüftelt, in denen zusätzliche Felder die Schwereanziehung im Weltall verändern – und so die der Dunklen Energie zugeschriebene Wirkung erklären könnten.

Allerdings gilt für diese Theorien das Gleiche wie für die Quintessenz, die Phantomenergie und die zerfallende Dunkle Materie: Das gegenwärtige Weltmodell der Kosmologie ist so gut und umfangreich, dass neue Theorien leicht in Konflikt mit etablierten Arbeiten der Astrophysik kommen. Große Hoffnung legen Wissenschaftler deshalb auf die beiden nächsten Flaggschiff-Missionen der NASA. Zunächst soll das James Webb Space Telescope als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops ins All gebracht werden. Mit ihm wollen Astronomen unter anderem weit entfernte Galaxien untersuchen. Einige Jahre darauf soll das Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) starten, von dem sich Wissenschaftler Aufschluss über großräumige Entwicklungen im Universum erhoffen.

Zusammen mit dem kommenden Euclid-Satelliten der ESA und anderen Dunkle-Energie-Teleskopen werden die Unsicherheiten der kosmischen Durchmusterung im Lauf der Zeit kleiner werden. Langfristig wird sich dann vielleicht die Frage beantworten lassen, ob die kosmologische Konstante wirklich eine Konstante oder doch eher variabel ist – und welches der vielen Modelle am besten zu der Wirkung passt, die man der Dunklen Energie zuschreibt.