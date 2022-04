Kritische Metalle: Die Energiewende bekommt ein Rohstoffproblem

Wer den Schwachpunkt der Energiewende sucht, muss sich in den Straßen von Belgrad umschauen. Tausende Menschen demonstrierten in den letzten Monaten in der Hauptstadt Serbiens gegen den australisch-britischen Konzern Rio Tinto, der in Jadar im Westen des Landes ein Bergwerk für Bor und Lithium plante. Denn der Ruf der Bergbauindustrie ist schlecht und die Folgen solcher Minen für Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft sind häufig gravierend. Das Beispiel steht für ein Dilemma der globalen Energiewende: Im gleichen Maße, in dem fossile Energieträger durch Wind- und Sonnenenergie ersetzt werden, werden viele neue Bergwerke für Metallerze notwendig. Und die will kaum jemand in der Nachbarschaft haben.

Zunächst aber führt kein Weg daran vorbei. Es bleiben der Welt nach dem Klimaabkommen von Paris noch 28 Jahre, ihren Ausstoß klimawirksamer Gase auf null zu senken. Gleichzeitig sollte der Wohlstand für derzeit 7,9 Milliarden Menschen und alle bis zur Jahrhundertmitte Geborenen sichergestellt werden. Die erneuerbare Energien gelten als wichtigste Gruppe bei Technologien, um beide Ziele gleichzeitig zu erreichen. Sie versorgen die Welt mit Primärenergie und können dabei helfen, den Ausstoß von CO 2 maßgeblich zu reduzieren.

Diese Energiewende bedeutet einen industriellen Wandel, der viel mehr beinhaltet, als nur fossile Energieträger abzuschaffen. Anlagen für erneuerbare Energien erfordern eine neue Rohstoffbasis – und die hat es in sich: Für eine moderne Fotovoltaikanlage werden nach einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) mehr als doppelt so viele metallische Rohstoffe benötigt wie für ein Kohlekraftwerk der gleichen Leistung. Bei Onshore-Windrädern sind es fast fünfmal so viele Metalle, bei Offshore-Windrädern mehr als siebenmal so viele. Zwar brauchen fossile Kraftwerke dafür zusätzlich enorme Mengen an Brennstoff, doch Anlagen für erneuerbare Energien aufzubauen, ist im Vergleich deutlich ressourcenintensiver.