Funktionelle MRT: Studie stellt gängige Methode der Hirnforschung in Frage

Die moderne Neuroforschung ist ohne die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) nicht denkbar. Mit ihrer Hilfe können Fachleute die Hirnaktivität von Menschen messen, während sie bestimmten Aufgaben nachgehen – und das bis auf den Millimeter genau. Die Signale lassen sich damit aber nur indirekt erfassen: Man schließt über die Änderungen des zerebralen Blutflusses auf die Aktivität der Nervenzellen. Forschende um Valentin Riedl von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg säen nun weitere Zweifel an der Verallgemeinbarkeit dieser Annahme – und damit an tausenden von fMRT-Studien der letzten 30 Jahre. Ihre Ergebnisse publizierten sie im Journal »Nature Neuroscience«.

Neuronen benötigen viel Energie, um ihre elektrischen Signale abzufeuern und Informationen zu verarbeiten. Glukose und Sauerstoff erhalten sie über den zerebralen Blutstrom. Ein Anstieg der neuronalen Aktivität geht also mit einem Anstieg des regionalen Blutflusses einher (neurovaskuläre Kopplung). Das Blut transportiert über winzige Kapillaren den an das Hämoglobin gebundenen Sauerstoff zu den Zellen, wo er abgegeben wird. Durch das Be- und Entladen mit Sauerstoff verändern sich die magnetischen Eigenschaften des Hämoglobins – was als BOLD (Blood-Oxygenation-Level-Dependent)-Signal bezeichnet und mithilfe des MRT-Geräts gemessen wird. Ein positives BOLD-Signal (Zufluss von sauerstoffreichem Blut) wird als Anstieg neuronaler Aktivität interpretiert, ein negatives als Deaktivierung.

»Da weltweit zehntausende fMRT-Studien auf dieser Annahme beruhen, könnten unsere Ergebnisse bei vielen davon zu entgegengesetzten Interpretationen führen« Samira Epp, Neurowissenschaftlerin

Mehrere Studien haben jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass das BOLD-Signal die neuronale Aktivität nicht immer verlässlich widerspiegelt. Vielmehr kommt es teilweise zu gegenteiligen Effekten: So wurde im somatosensorischen Kortex von Ratten eine erhöhte Stoffwechselaktivität von Nervenzellen gemessen, jedoch gleichzeitig ein negatives BOLD-Signal. Ähnliches fand ein schwedisches Forscherteam bei Menschen im sogenannten Default-Mode-Network (Ruhenetzwerk). Um dieses Phänomen genauer zu untersuchen, luden die Fachleute um Riedl mehr als 40 gesunde Probandinnen und Probanden zu einer fMRT-Messung ein. Die Freiwilligen sollten mehrere Aufgaben lösen, wie zum Beispiel Kopfrechnen oder autobiografisches Erinnern, während sie im Hirnscanner lagen. Parallel maß das Team den absoluten Sauerstoffverbrauch mit einem neuartigen, quantitativen MRT-Verfahren (mq-BOLD).