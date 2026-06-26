Fußball: Wie der WM-Ball Torhüter täuscht

Seit Beginn der Weltmeisterschaft scheitern immer wieder Torhüter an Schüssen, die einfach zu halten sein sollten. Nun bestätigen zwei Forscher die Vermutung von Fachleuten wie dem ehemaligen englischen Torhüter Joe Hart: Es liegt am Ball, genauer gesagt an einem als Widerstandskrise bezeichneten Phänomen. Der WM-Ball Trionda habe keinen einheitlichen Luftwiderstand, berichten Sungchan Hong von der Seoul Women’s University und Takeshi Asai von der University of Tsukuba in Japan. Wie das Team in der Fachzeitschrift »Fluids« schreibt, liegt das daran, dass das Verhalten der umströmenden Luft von der genauen Ausrichtung des Balls abhängt. Tests im Windkanal zeigten, dass die Widerstandskrise, bei der der Luftwiderstand des Balls schlagartig sinkt, früher oder später einsetzt, je nachdem welche Seite des Balls nach vorn zeigt. Dadurch ist seine Flugbahn für Torhüter schwerer einzuschätzen.

Die Widerstandskrise ist ein aerodynamisches Phänomen, bei dem die Strömung der Luft um den Ball schlagartig wechselt. Vor diesem Übergang strömt die Luft glatt und gleichmäßig um den Ball, danach löst sich die Strömung von der Oberfläche und wird turbulent – und der Luftwiderstand des gesamten Balls verändert sich. Wegen dieser Besonderheit hängt das Verhalten eines Balls nicht allein von der Form ab. Frühere Studien zeigten insbesondere, dass die Position der Nähte eine zentrale Rolle für das Flugverhalten spielt. Bei der WM 2010 zum Beispiel kam mit dem Jabulani ein Ball ganz ohne Nähte zum Einsatz – und erntete heftige Kritik für sein unberechenbares Flugverhalten. Auch den Trionda untersuchten Fachleute vorab. Dabei erwies sich der Ball noch als unauffällig. Der Teufel steckt allerdings im Detail.

Der Trionda besteht aus vier ungewöhnlich geformten Flächen, die durch feine Schweißnähte getrennt sind. Bei den Versuchen ließen Hong und Asai den Ball einerseits mit einer Fläche, andererseits mit dem Treffpunkt dreier Nähte voran fliegen. Jede Orientierung drehten sie zusätzlich um 90 und 180 Grad, sodass sie insgesamt sechs Orientierungen je dreimal im Windkanal testeten. Nach Angaben der Autoren ist es das erste Mal, dass das aerodynamische Verhalten eines Balls je nach Orientierung untersucht wurde. Das Resultat scheint den Ansatz zu bestätigen. Jede Ausrichtung des Balls führte zur Widerstandskrise, aber eben bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Über die gesamte Flugstrecke hatte jede Orientierung deswegen einen anderen Widerstandsbeiwert – höchster und niedrigster unterschieden sich um immerhin rund 13 Prozent. Entsprechend verschieden schnell fliegen die Bälle: mehr Möglichkeiten für Torhüter, sich zu verschätzen.