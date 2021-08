Besser vorsorgen: Was passiert beim Pap-Test?

Seit 50 Jahren gilt der Pap-Test, ein Zellabstrich vom Gebärmutterhals, als zuverlässige Methode zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). Während der Abstrich Frauen ab 20 einmal im Jahr zusteht, zahlen die Kassen ihn für Patientinnen ab 35 Jahren seit 2020 nur noch alle drei Jahre. Bei ihnen wird er dafür kombiniert mit einem Test auf humane Papillomviren (HPV), die Gebärmutterhalskrebs auslösen.

Wozu ist die Untersuchung gut?

Ziel ist es, Gebärmutterhalskrebs in seinen Vorstufen oder einem möglichst frühen Stadium zu erkennen, so dass er noch gut behandelbar ist. Eine Infektion mit den verbreiteten, durch Geschlechtsverkehr übertragbaren humanen Papillomviren (HPV) gilt als Hauptursache für diese Krebsart, an der jedes Jahr rund 4300 Frauen erkranken; mehr als 1600 Betroffene sterben an den Folgen. Vor 30 Jahren war die Sterberate noch doppelt so hoch. Dass sie zurückging, ist der recht jungen HPV-Impfung zu verdanken – vor allem aber der Einführung der flächendeckenden Früherkennungsuntersuchung Anfang der 1970er Jahre. Das zeigt auch der internationale Vergleich: Laut Robert Koch-Institut sind die »Neuerkrankungs- und Sterberaten in Ländern mit lange bestehenden, gut organisierten Früherkennungsprogrammen deutlich niedriger als in Ländern ohne solche Angebote«.

Wie läuft der Pap-Test ab?

Der Pap-Abstrich ist Teil der jährlichen gynäkologischen Untersuchung für alle Frauen ab 20 Jahren. Während die Patientin auf dem Untersuchungsstuhl liegt, weitet die Frauenärztin oder der Frauenarzt die Vagina mit einem Spekulum und führt dann eine kleine Bürste, ein Wattestäbchen oder einen Spatel ein. Damit lässt sich Zellmaterial direkt von der Schleimhaut des Gebärmutterhalskanals und des Muttermunds entnehmen. Die Zellen werden auf einem Objektträger fixiert und im Labor mit einer speziellen Färbetechnik sichtbar gemacht – der »Papanicolauo-Färbung«, die der Methode den Namen gab. So lassen sich krebsbedingte Veränderungen unter dem Mikroskop gut sehen. Bei Frauen, die älter als 35 sind, findet der Abstrich seit 2020 nur noch alle drei Jahre statt, zusätzlich wird das Zellmaterial auf HP-Viren getestet. Manche empfinden den Abstrich als unangenehm.